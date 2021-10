Sette film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se state cercando una nuova serie tv da vedere su Prime Video, c'è un titolo da non perdere per nessun motivo: è So cosa hai fatto, in uscita il 15 ottobre.

Ma se cercate un film da vedere in questa settimana di metà ottobre, mentre Halloween si avvicina, allora non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Meglio partire dai titoli in scadenza: ci sono due film ispirati a storie reali, molto diverse tra loro. Da una parte lo scandalo #metoo con Bombshell e il suo super cast; dall'altra la storia d'amore di Cosa mi lasci di te con KJ Apa.

Infine, i film in arrivo sul catalogo di Amazon: c'è la fantascienza di Ad Astra (con Brad Pitt), c'è il ritorno della saga di Saw con Spiral (con Chris Rock e Samuel L. Jackson), c'è l'inchiesta nel mondo del rap di City of Lies (con Johnny Depp e Forest Whitaker), c'è un bel film italiano come Il grande passo (con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi) e infine ci sono le liti familiari di You're next (che ci ricorda un po' A casa tutti bene, che a breve sarà una serie Sky).

Buona settimana e buona visione con i titoli di Prime!

Ad Astra (film 2019) - data di uscita 11 ottobre

L'astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaggia fino ai lontani confini del sistema solare per trovare il padre scomparso e dipanare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta.

Spiral - L'eredità di Saw (film 2021) - data di uscita 16 ottobre

Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia, lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke” Banks e il suo partner alle prime armi si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l'inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino. Con Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella.

City of Lies - L'ora della verità (film 2021) - data di uscita 10 ottobre

Russell Poole è un ex-detective che ha dedicato la sua vita al caso mai delle due star del rap Tupac e Notorious B.I.G.. Vent'anni dopo riceve la visita di Jackson, i due conducono insieme una nuova indagine decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles. Con Johnny Depp, Forest Whitaker.

Il grande passo (film 2020) - data di uscita 12 ottobre

Mario vive a Roma, Dario nel Polesine. Mario ha una ferramenta, Dario un casolare. Mario segue le regole, Dario le disprezza. Figli dello stesso padre e di madre diversa, Mario e Dario sono fratelli ma non hanno niente in comune. Con Giuseppe Battiston, Stefano Fresi, Roberto Citran.

You're Next (film 2013) - data di uscita 15 ottobre

Crispian porta la sua fidanzata nella villa di campagna della famiglia. Appena i fratelli si riuniscono, basta una parola per far divampare le liti. Mentre le tensione in famiglia sale, una banda di assassini, armati e mascherati da animali, irrompe nella casa e comincia una caccia all'uomo feroce e spietata, in cui alle armi si può solo opporre intelligenza e astuzia.

So cosa hai fatto (serie 2021 Amazon Original) - uscita 15 ottobre

Scritta e prodotta da Sara Goodman, la serie Amazon Original So cosa hai fatto è basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico film del 1997. Un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere mortale.

I primi quattro episodi della serie saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da venerdì 15 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì, fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre.

Cosa mi lasci di te (film 2020) - scadenza 16 ottobre

La vera storia della stella della musica Jeremy Camp e il suo viaggio di amore e forza che sembra dimostrare che c’è sempre speranza. Vi siete mai chiesti quanto dura il vero amore? Basta una canzone per far volare l’anima oltre l’eternità. Sarà proprio KJ Apa protagonista di Riverdale e Britt Robertson ad interpretare la vera storia di Jeremy e Melissa.

Bombshell - La voce dello scandalo (film 2019) - scadenza 16 ottobre

La ricostruzione del caso Roger Ailey, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti. Con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie.

