Un film e quattro serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Volete programmare le serate sul divano di questa settimana? Cercate le ultime novità di Amazon Prime Video? Siete nel posto giusto. Questa settimana su Prime Video il menù prevede fantascienza, indagini e viaggi on the road.

Tra le nuove serie tv, senza dimenticare gli episodi finali di The Ferragnez (giovedì 16) e la nuova puntata de La Ruota del Tempo (venerdì 17), il nostro consiglio è di iniziare a guardare la stagione finale di The Expanse. Se invece non le avete mai finite, non perdetevi gli ultimi giorni in catalogo di The Mentalist e CSI.

Il film che vi suggeriamo vivamente di guardare è invece Encounter, con un grandissimo Riz Ahmed. Infine, venerdì 17 arriva lo speciale della quarta stagione di The Grand Tour, con quei pazzi capitanati da Jeremy Clarkson.

The Expanse stagione 6 (Amazon Original) - uscita 10 dicembre

Genere: fantascienza (a seguire un episodio a settimana)

La sesta e ultima stagione di The Expanse riprende con il sistema solare in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l'equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l'ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.

Encounter (Amazon Original) - uscita 10 dicembre

Genere: distopico

Un Marine decorato parte in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i bambini dovranno lasciarsi l'infanzia alle spalle. Diretto da Michael Pearce e scritto da Joe Barton e Michael Pearce, Encounter vede nel cast Riz Ahmed, Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada.

The Grand Tour: Carnage a trois (Amazon Original) uscita 17 dicembre

Genere: show. Episodio: unico (speciale della stagione 4)

In questo secondo lockdown special, il trio si tuffa nel bizzarro mondo della cultura automobilistica francese. In un epico viaggio su strada che inizia nelle colline gallesi, offrono al pubblico un'avventura da far rizzare i capelli con disinnescamento di bombe, auto a propulsione, acrobazie in elicottero e la gara più emozionante della loro vita prima di raggiungere il Canale della Manica in un climax medievale sbalorditivo con un briciolo di cinema d'essai francese.

The Mentalist (serie tv 2009, 7 stagioni) - scadenza 14 dicembre

The Mentalist è Patrick Jane, un famoso sensitivo, la cui moglie e il cui figlio vengono brutalmente assassinati da un inafferrabile serial killer chiamato John il Rosso.

CSI: Crime Scene Investigation (serie tv stagioni 11-16) - scadenza 16 dicembre

La celebre crime series che segue da vicino le procedure - e le vicissitudini - del reparto della scientifica criminale della città di Las Vegas.

