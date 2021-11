Quattro film e "LA" serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se non avete idea di cosa guardare in questi giorni su Prime Video, la prima cosa da sapere è che questa settimana, venerdì 19 novembre, esce finalmente la super attesa serie tv fantasy La Ruota del Tempo - The Wheel of Time, che punta a colmare, almeno per un po', l'immenso vuoto lasciato dalla fine di Game of Thrones.

Ma siccome bisogna arrivarci a venerdì, ecco gli altri nostri consigli streaming per questa settimana su Amazon Prime. Martedì 16 esce, come antipasto, un film fantasy molto promettente, con Dev Patel (lo Jamal di The Millionaire) nei panni di Sir Gawain, nipote di Re Artù.

Tra i titoli in scadenza, il titolo imperdibile è Yesterday, proprio di Danny Boyle regista del già citato The Millionaire. Da vedere prima che vengano cancellati anche l'italiano Un pugno di amici (di Alex Infascelli) e Jay e Silent Bob: ritorno a Hollywood.

Sir Gawain e il Cavaliere Verde (film Amazon Original) - uscita 16 novembre

Genere: fantasy

Un'epica avventura fantasy basata sulla leggenda arturiana, Sir Gawain e il Cavaliere Verde racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), il nipote spericolato e testardo di Re Artù e della sua intrepida avventura per affrontare il mitico Cavaliere Verde, un gigante dalla pelle di smeraldo che mette alla prova gli uomini. Gawain combatte contro fantasmi, giganti, ladri e truffatori in quello che diventa un viaggio più profondo alla scoperta di sé, per dimostrare il suo valore agli occhi della sua famiglia e del suo Regno fino ad affrontare il più grande rivale. Dal visionario regista David Lowery arriva una versione fresca e audace di un racconto classico dei cavalieri della tavola rotonda. Nel cast Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan e Ralph Ineson.

La Ruota del Tempo (serie Amazon Original) - uscita 19 novembre

Genere: fantasy

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione dall’executive producer/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. La Ruota del Tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.

Un pugno di amici (film 2020) - scadenza 19 novembre

Quattro amici un po’ sgangherati organizzano una rapina con la speranza di risolvere tutti i loro problemi, ma dopo una serie di disavventure saranno costretti ad una precipitosa fuga da cui avranno inizio tutti i loro problemi. Tra situazioni comiche e sketch esilaranti i quattro amici dovranno sperimentare nuovi sistemi per sbarcare il lunario. Regia di Alex Infascelli.

Yesterday (film 2019) - scadenza 21 novembre

Jack Malik era un compositore in difficoltà come tanti... fino a ieri. Dopo un misterioso blackout, Jack scopre di essere l'unica persona al mondo a ricordare i Beatles! Regia di Danny Boyle, con Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

Jay e Silent Bob - Ritorno a Hollywood (film 2019) - scadenza 19 novembre

Quando Jay e Silent Bob scoprono che sono in corso le riprese di un reboot di "Bluntman e Chronic", partono subito per il ChronicCon a Hollywood per fermare la lavorazione.

