Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (c'è Monterossi)

Ci siamo: oggi, lunedì 17 gennaio 2022, esce finalmente Monterossi, la prima serie tv italiana prodotta da Amazon Prime Video. Il nostro primo consiglio è quindi di vedere la serie con protagonista Fabrizio Bentivoglio.

Poi, potrete passare agli altri contenuti: se cercate un film leggero potete scegliere tra Consigli di San Valentino, in uscita, e Paparazzi, una delle commedie italiane di Vanzina e Neri Parenti che saranno cancellate dal catalogo nei prossimi giorni (ci sono anche varie Vacanze di Natale...).

Infine, passiamo alle cose serie: giovedì arriva Underwater, il documentario che parla di Federica Pellegrini, mentre venerdì esce la serie Amazon Original As we see it, che ci mostra la vita di un gruppo di giovani nello spettro dell'autismo. Buona visione e buona settimana!

Consigli di San Valentino (film 2016) - uscita 15 gennaio

Avery, una blogger, era sul punto di rinunciare all'amore quando un giorno, portando il suo cane dal veterinario, incontra il bel dottore Brenden. Quello che Avery non sa è che l'ex ragazza di Brenden ha rotto con lui a causa della rubrica di consigli di Avery.

Monterossi (serie tv Amazon Original) - uscita 17 gennaio

Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa milanese, Carlo Monterossi viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. Ma alla porta, invece di un fattorino, trova un tizio col volto coperto e una pistola. Piccola. Cromata. Con un buco nero rivolto verso di lui.

Iniziano così le avventure di Monterossi, da un incontro mancato con la morte, in cui viene salvato solo dal caso (e dalla pesantezza di quel bicchiere di cristallo che ha dimenticato di poggiare sul tavolino). È questa la chiamata del destino che lo spinge a indagare. Un po' perché ha paura e deve capire chi lo vuole uccidere; un po' perché è arrivato a un punto della vita in cui viene la tentazione di fare dei bilanci: l'amore è solo il ricordo di una donna che se n'è andata, il lavoro di autore tv gli porta soldi e un po' di fama, ma molte crisi di coscienza e la voglia di andarsene. Un ironico infelice di successo. Gli restano solo l'amato Bob Dylan, l'unico che riesca a dar voce alla sua nostalgia, a trovare le parole; e un desiderio imprescindibile di giustizia. Lo stesso che muove Nadia e Oscar, i suoi due giovani aiutanti presi in prestito dal mondo della tv, e quel manipolo di piedipiatti che con il Monterossi finiranno per collaborare.

Detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, nella sua ricerca della verità Carlo Monterossi dovrà confrontarsi con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra vissuta più volte e un passato crudele che ritorna e lascia dietro di sé indecifrabili indizi.

Federica Pellegrini Underwater (documentario Original) - uscita 20 gennaio

Il film documentario Amazon Exclusive Federica Pellegrini UNDERWATER, prodotto da?Fremantle, documenta fedelmente la faticosa marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la tanto agognata finale nella sua gara, i 200 metri stile libero. Un obiettivo che si rivelerà ancora più difficile del previsto. Tra allenamenti massacranti, crisi fisiche e psicologiche, l’irrompere della pandemia nel corso della preparazione, riscatti e rivincite, la?Divina?si mette in gioco davanti alle telecamere come non aveva mai fatto prima.

Ma?Federica Pellegrini UNDERWATER?racconta anche una storia che parte da lontano, la storia di una ragazzina tenace e introversa, fortemente determinata, col sostegno dei genitori, a perseguire i suoi sogni sportivi fino a diventare la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e una delle più fenomenali nuotatrici a livello mondiale.?

Un racconto intimo in cui la campionessa italiana più seguita e celebrata di sempre decide di mostrare anche le proprie fragilità, aprendo le porte di una dimensione?segreta, sino ad ora tenuta gelosamente nascosta: il rapporto e l’amore con il coach Matteo Giunta; e poi, il legame indissolubile e profondo con i genitori, le gioie domestiche e i ricordi dolorosi, come la morte dell’allenatore che l’ha fatta entrare nella leggenda (Alberto Castagnetti) e la bulimia attraversata durante l’adolescenza.?

As we see it (serie Amazon Original) - uscita 21 gennaio

As We See It è una serie in otto episodi che segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell'autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l'aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d'arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l'indipendenza e l'accettazione. Alla serie partecipano Glassman, Rutecki, e Pien, che si identificano tutti e tre come individui nello spettro dell'autismo. Il cast della serie include anche Sosie Bacon nei panni dell'assistente Mandy, Chris Pang nei panni di Van, fratello di Violet, e Joe Mantegna nel ruolo di Lou, padre di Jack.

Paparazzi (film 1998) - scadenza 23 gennaio

I paparazzi sono i professionisti del pettegolezzo, un gruppo di spericolati fotoreporter alla caccia di scandali grandi e piccoli, delle foto che diventano notizia. Vip e personaggi noti "catturati" nei momenti più intimi e curiosi. Regia di Neri Parenti, con Christian de Sica, Massimo Boldi, Diego Abatantuono.

