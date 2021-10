Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Cosa guardare in questi giorni su Amazon Prime Video? Se vi siete fatti questa domanda, in queste righe troverete la risposta. Iniziate a prepararvi per Anni da cane, il primo film italiano degli Amazon Studios, in uscita venerdì.

Ma nel frattempo potete gustarvi la seconda stagione di Motherland: Fort Salem, se volete una serie tv; oppure un film diretto dal cantante (e regista) Federico Zampaglione, Morrison, e infine non perdetevi prima che venga cancellato Il principe dimenticato, con la star di Netflix e della serie Lupin, Omar Sy.

Se invece prima di tuffarvi nelle novità volete sicuri di non esservi persi qualcosa di imperdibile, date un'occhiata alle nostre recensioni.

Motherland: Fort Salem stagione 2 (serie Amazon Exclusive) - uscita 18 ottobre

Genere: fantasy. Numero episodi: 10

La serie è ambientata in un'America odierna alternativa, dove le streghe hanno posto fine alla loro persecuzione 300 anni fa stipulando un accordo con il governo degli Stati Uniti che le vede in prima linea a combattere per il loro paese con tattiche e armi soprannaturali.

La serie è interpretata da Taylor Hickson, Jessica Sutton, Ashley Nicole Williams, Amalia Holm, Demetria McKinney e Lyne Renee. Motherland: Fort Salem è scritto e creato da Eliot Laurence, con Laurence, Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick come executive producer. Steven Adelson, Erin Maher, Kay Reindl e Bryan Q. Miller saranno anche produttori esecutivi della serie.

Anni da cane - (film Amazon Original) - uscita 22 ottobre

Anni da cane racconta la storia di Stella, un'adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l'aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l'incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

Il film è diretto da Fabio Mollo, scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi e prodotto da Notorious Pictures. Nel cast Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano, Sabrina Impacciatore e con una performance cameo di Achille Lauro.

Morrison (2021) - data di uscita 18 ottobre

Lodo ha vent’anni e vive le difficoltà della sua età, tra un difficile rapporto con il padre e il tentativo di conquistare Giulia, la sua coinquilina di cui è follemente innamorato. Si esibisce con i MOB, una band indie, in un leggendario locale romano: il Morrison. Un giorno, casualmente, la strada di Lodo incrocia quella di Libero Ferri, ex rockstar dalla carriera in stallo. Regia di Federico Zampaglione.

Il principe dimenticato (film 2019) - scadenza 23 ottobre

Un padre vive per sua figlia Sofia. Quando la bambina inizia a crescere il padre deve trovare il modo per rimanere il suo eroe. Con Omar Sy, il protagonista della serie Netflix Lupin.

