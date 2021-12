Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (se non vi piace il Natale)

Inizia la settimana di Natale: le luci, i regali, i pranzi e le cene coi parenti e gli amici... A questo punto ci sono due possibilità: se amate queste feste, allora vi rimandiamo a tutti i titoli a tema natalizio da vedere su Prime Video (noi in particolare vi consigliamo l'ultimo film con Gigi Proietti).

Se invece il Natale vi fa venire l'orticaria e preferite stare a casa con i vostri cari davanti alla tv, allora date un'occhiata ai nostri consigli settimanali "non natalizi".

In particolare, tra le serie iniziamo a segnalarvi che Vikings verrà cancellata dal catalogo a fine anno, quindi conviene recuperare le puntate perdute. Tra i film, invece, ci sono due nuove uscite: Being the Ricardos e Wrath of a man.

Buona visione e buona settimana, a prescindere da come la pensiate sul Natale!

Yearly Departed stagione 2 (Amazon Original) - uscita 23 dicembre

Genere: comedy show

La seconda edizione del comedy special Yearly Departed sarà presentato dalla candidata agli Emmy Award Yvonne Orji (Insecure). Con una line-up di livello tutta al femminile che include Jane Fonda (Grace and Frankie), Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine), Meg Stalter (Hacks), Dulcé Sloan (The Daily Show), Aparna Nancherla (The Great North), X Mayo (The Daily Show), e una performance musicale di Alessia Cara, alcune delle donne più divertenti del mondo diranno addio a tutto ciò vogliono lasciarsi alle spalle del 2021, tra cui la Hot Vax Summer, la vita da eremita, l'ignorare la crisi climatica, Zoom e molto altro ancora.

Being the Ricardos (Amazon Original) - uscita 21 dicembre

Genere: romantico

Lucille Ball (Nicole Kidman) e Desi Arnaz (Javier Bardem) sono minacciati da sconcertanti accuse personali, diffamazioni politiche e taboo culturali, nel drammatico racconto dietro le quinte firmato dallo sceneggiatore e regista premio Oscar® Aaron Sorkin. Con uno sguardo rivelatore che indaga nella complicata relazione romantica e professionale della coppia, il film porta il pubblico nella writers' room, sul palcoscenico e nel privato di Ball e Arnaz durante una cruciale settimana di produzione della loro rivoluzionaria sitcom “I Love Lucy”.

Nel cast, accanto ai premi Oscar Nicole Kidman e Javier Bardem, anche Jake Lacy, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale e Alia Shawkat.

La furia di un uomo - Wrath of man (Exclusive) - uscita 27 dicembre

Genere: azione

Dopo un'imboscata mortale a una delle loro auto blindate, la Fortico Securities con sede a Los Angeles assume un misterioso nuovo dipendente, Patrick Hill (Statham), che diventa noto semplicemente come "H." Mentre impara le basi dal partner Bullet (Holt McCallany), H inizialmente sembra essere un tipo tranquillo e con la testa bassa semplicemente lì per fare un lavoro e guadagnarsi da vivere. Ma quando lui e Bullet diventano l'obiettivo di un tentativo di rapina, le formidabili abilità di H vengono rivelate. Non solo è un tiratore esperto che è ugualmente abile nel combattimento corpo a corpo, ma H è anche spietato e letale.

Basato sul film francese Le convoyeur, La furia di un uomo - Wrath Of Man annovera un cast stellare tra cui Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar, Laz Alonso, Scott Eastwood e Eddie Marsan. Il film è diretto da Guy Ritchie da una sceneggiatura di Ivan Atkinson, Marn Davies e Guy Ritchie. Bill Block e Atkinson sono produttori.

Vikings (serie tv 2013, 6 stagioni) - scadenza 31 dicembre

Vikings segue le avventure di Ragnar Lothbrok, l'eroe più grande della sua epoca. La serie racconta la saga dei fratelli vichinghi di Ragnar e della sua famiglia e di come diventa re dei Vichinghi. Oltre a essere un guerriero impavido, Ragnar incarna le tradizioni nordiche di devozione agli dei, secondo la leggenda lui era un discendente diretto di Odino, dio della guerra e dei guerrieri.

