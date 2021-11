Cinque film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Si prospetta una settimana "impegnativa" per gli aficionados di Prime Video: tra novità in arrivo e contenuti in scadenza, c'è moltissimo da vedere nei prossimi giorni.

Tra i titoli in scadenza, il più imperdibile di tutti è sicuramente il film The Gentlemen, di Guy Ritchie, ma c'è anche Occhi di Gatto da (ri)vedere. Tra i nuovi film in arrivo c'è una commedia come Queenpins e un dramma come Waves.

Infine, tra le serie tv in arrivo, c'è la seconda stagione di Alex Rider ma soprattutto c'è Harlem, una comedy al femminile che sembra molto promettente.

Queenpins - Le regine dei coupon (film Amazon Original) - uscita 30 novembre

Genere: commedia

Ispirata a una storia vera, Queenpins è una stravagante commedia su una casalinga di periferia annoiata e frustrata, Connie Kaminski (Kristen Bell) e sulla sua migliore amica JoJo Johnson (Kirby Howell-Baptiste), una vlogger con grandi aspirazioni, con la quale trasforma il loro hobby di raccolta coupon in una truffa da milioni di dollari.

Waves - Le onde della vita (film 2019) - uscita 30 novembre

Tyler è un atleta liceale che fa wrestling, messo sotto pressione dal dispotico padre per ottenere un’importante borsa di studio. Tyler però è a un passo dal crollo, e le sue azioni rischiano di infrangere l’armonia familiare trascinando con sé la sorellina intenta a trovare la propria strada, e l’amore.

Harlem (serie tv 2021) - data uscita 3 dicembre

Genere: commedia

Creata e scritta Tracy Oliver, che ne è anche executive producer, Harlem è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America. Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità - nonché eventuali partner romantici; Quinn è un'inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un'attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco - ma alla grande - con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent'anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

Alex Rider stagione 2 (serie tv2021) - uscita 3 dicembre

Dopo la morte di suo zio e una missione mortale per abbattere Point Blanc, Alex Rider è desideroso di lasciarsi il passato alle spalle e ricostruire la sua vita. Tuttavia, quando un orribile attacco alla famiglia di un amico lo riporta nel mondo delle spie, Alex deve svelare un sinistro complotto politico con ripercussioni globali.

Occhi di gatto (serie anime 1984, 2 stagioni) - scadenza 1 dicembre

Benvenuti al Cat's Eye, un locale elegante e tranquillo. Venite a conoscere le tre proprietarie, le belle sorelle Kelly, Sheila e Tati, e scoprite il loro piccolo segreto: le tre ragazze sono famosissime su tutte le pagine di cronaca sotto il nome di "Occhi di Gatto", la banda specializzata in rocamboleschi furti di opere d'arte.

Il piccolo yeti (film animazione 2019) - scadenza 2 dicembre

Quando i dispettosi amici Yi, Jin e Peng scoprono un cucciolo di yeti sul tetto di casa, lo chiamano Everest e intraprendono un'avventura emozionante per ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia.

Body Cam (film 2020) - scadenza 2 dicembre

Una poliziotta (Mary J. Blige) indaga sulla morte di un collega e pensa che un fantasma prenda di mira i poliziotti. Scopre un sinistro segreto e l'insabbiamento di una sparatoria contro un giovane disarmato in questo intenso thriller d'azione.

The Gentlemen (film 2020) - scadenza 3 dicembre

Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra, ha costruito un impero basato sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che vorrebbe vendere e ritirarsi dagli affari si scatena una serie di sabotaggi, ricatti e corruzioni, nel tentativo di sottrargli i suoi lucrosi affari. Ma lui non è disposto a ritirarsi in buon ordine. Diretto da Guy Ritchie.

