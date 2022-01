Due film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Finisce gennaio e arriva febbraio, un mese denso di appuntamenti imperdibili su Prime Video. In attesa di LOL, venerdì 4 febbraio esce la nuova serie Reacher, dai romanzi di Lee Child che hanno già ispirato diversi film di successo con Tom Cruise. A proposito di novità, vi consigliamo anche i film Come ti ammazzo il bodyguard 2 e Flashback.

Se invece avete voglia di rivedere qualche titolo datato, tra i titoli in scadenza ci sono un telefilm cult come Xena e una serie di nicchia come Hap and Leonard. Buona visione!

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario (film Exclusive) - uscita 2 febbraio

La guardia del corpo Michael Bryce si era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma i suoi buoni propositi vanno letteralmente a rotoli quando l’ex killer Darius Kincaid e la sua bella moglie Sonia lo coinvolgono in una missione di supporto ad un agente dell’FBI intento a prevenire un cyber attacco organizzato da un vendicativo e potente criminale. Diretto da Patrick Hughes, il cast include Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Frank Grillo e Antonio Banderas.

Reacher (serie Amazon Original) - data di uscita 4 febbraio

Reacher segue la storia di Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. Reacher è un vagabondo, senza telefono e con sé porta il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa.

La prima stagione di Reacher è basata su Killing Floor, il primo romanzo scritto da Lee Child che ha per protagonista Jack Reacher.

Flashback (film Amazon Original) - data di uscita 4 febbraio

Il nuovo film Amazon Original francese Flashback segue le vicende di Charlie, un’avvocata di alto profilo, cinica ed egocentrica, che dopo aver vinto un altro caso incontra uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo di nome Hubert. Riportandola indietro nel tempo dalla Rivoluzione Francese a "Les Trente Glorieuses" e al periodo medievale, Hubert presenta Charlie ad alcune delle donne più famose della storia. Attraverso una serie di eventi sfortunati ma esilaranti, Charlie sarà testimone in prima persona dei momenti storici più importanti e delle battaglie combattute affinché le donne possano vivere in libertà nel XX secolo. Per sfuggire a questo ciclo di viaggi nel tempo, dovrà scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare a dare potere a coloro che oggi non hanno voce.

Diretto e interpretato da Caroline Vigneaux (Full Speed, We Were Young), il cast include anche Sophia Aram, Suzanne Clément, Lison Daniel, Issa Doumbia, Gad Elmaleh, Lannick Gautry, Emy Letertre, Florent Peyre, Sylvie Testud e Julien Pestel. Il film è prodotto da Alain Goldman per Légende Films.

Hap and Leonard (serie tv 2016, stagioni 1-3) - scadenza 2 febbraio

Hap and Leonard è una commedia noir che narra la storia di due amici, una femme fatale, una banda di scapestrati rivoluzionari, una coppia di killer psicopatici, un bottino nascosto.

Xena (serie tv, stagioni 1-6) - scadenza 3 febbraio

Dagli acclamati registi Sam Raimi e Rob Tapert, Xena - Principessa guerriera è ambientata nell'"età dell'oro" del mito. I vezzi degli dèi capricciosi e l'avidità dei tiranni umani rendono infido il mondo di Xena. Inseguita dal malvagio signore della guerra Draco, Xena viaggia di città in città e di battaglia in battaglia, trovandosi sempre divisa tra gli innocenti e le forze dell'oscurità.

