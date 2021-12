Tre film e quattro serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Inizia una settimana di grandi appuntamenti per gli abbonati a Prime Video. Tra titoli in arrivo e altri in scadenza, infatti, la piattaforma di streaming di Amazon nei prossimi giorni pullulerà di contenuti da non perdere.

Iniziamo dai film: in uscita c'è l'ultimo film con Gigi Proietti (con Marco Giallini), ma anche il nuovissimo film Amazon Original Encounter, con Riz Ahmed. E poi, tra i titoli in scadenza, c'è il film conclusivo di Downton Abbey.

Passiamo alle serie: la novità più attesa è sicuramente lo show a puntate The Ferragnez, sulla famiglia più celebre d'Italia. E poi nel week end arriva la stagione finale di The Expanse. Infine, tra le serie che stanno per essere cancellate dal catalogo ci sono Gli omicidi del lago e Hudson & Rex.

Io sono Babbo Natale (film Exclusive) - data di uscita 6 dicembre

Genere: commedia

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “Sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui? Ultimo film del grande Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale è una commedia italiana di Natale diretta da Edoardo Falcone.

Encounter (film Amazon Original) - uscita 10 dicembre

Genere: distopico

Un Marine decorato parte in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i bambini dovranno lasciarsi l'infanzia alle spalle. Diretto da Michael Pearce e scritto da Joe Barton e Michael Pearce, Encounter vede nel cast Riz Ahmed, Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada.

The Ferragnez - La Serie (serie show Amazon Original) - uscita 9 dicembre

Genere: docu-reality show (i successivi 3 episodi da giovedì 16 dicembre)

Grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

The Expanse stagione 6 (serie tv Amazon Original) - uscita 10 dicembre

Genere: fantascienza (a seguire un episodio a settimana)

La sesta e ultima stagione di The Expanse riprende con il sistema solare in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l'equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l'ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.

Nel cast della serie ci sono Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole e Jasai Chase Owens, riuniti per la stagione più epica di sempre.

Gli Omicidi del Lago (serie tv 2020, stagione 1) - scadenza 9 dicembre

I confini non fermeranno il sangue. Con tre nazioni - Germania, Svizzera e Austria - che condividono le sue sponde, il Lago di Costanza ha inevitabilmente storie da raccontare; di segreti nascosti sott'acqua, di persone scomparse nella notte più buia, di misteri che infestano le profondità e che occasionalmente si riversano in superficie - e di macabri omicidi di cui si parla solo...

Hudson & Rex (serie tv 2019, stagione 1) - scadenza 9 dicembre

Charlie Hudson è un detective della polizia criminale che ha sempre desiderato fare questo mestiere. Il cane poliziotto Rex, invece, dopo la morte di K9, il poliziotto con cui lavorava, è destinato ad essere soppresso. Hudson incontra il pastore tedesco e decide di tenerlo con sé, salvandolo. Una giusta scelta perché il cane si rivelerà molto utile nel risolvere le indagini.

Downton Abbey (film 2019) - scadenza 10 dicembre

Il fenomeno di portata mondiale, Downton Abbey, ritorna in una spettacolare versione cinematografica, in cui gli amati Crawley e la loro fedele servitù si preparano al momento più importante della loro vita.

