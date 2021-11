Cinque film, due documentari e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Cosa guardiamo questa settimana su Prime Video? Se vi siete fatti questa domanda siete nel posto giusto. Come ogni settimana ecco i nostri consigli streaming per la piattaforma di Amazon.

Tra le serie tv, se avete già finito di vedere Vita da Carlo e i nuovi episodi di Maradona: Sogno Benedetto e So cosa hai fatto, in arrivo venerdì c'è Always Jane.

Tra i film in scadenza c'è un classico come La febbre del sabato sera e una commedia divertente come Le Spie. Per quanto riguarda i film in arrivo ci sono invece I segreti di Wind River con Elizabeth Olsen, Il tuo ex non muore mai con Mila Kunis e l'ultimo film del celebre regista Terence Malick.

Infine, due documentari: quello su B3N esce venerdì, quello su Totti invece scade il 15 novembre, quindi affrettatevi. Buona visione e buona settimana!

I segreti di Wind River (film 2017) - uscita 6 novembre

Una guardia forestale trova il corpo di una ragazza nei boschi di una riserva indiana. L'autopsia rivela che è stata stuprata, e una agente dell'FBI viene inviata a indagare collaborando con l'uomo. Con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal.

Il tuo ex non muore mai (film 2018) - uscita 8 novembre

Audrey e Megan sono amiche per la pelle. Nel giorno del suo compleanno Audrey scopre che il fidanzato Drew è una spia, e l'uomo le affida un incarico pericoloso: portare a Vienna una statuetta che salverà i destini del mondo. Megan non intende abbandonare l'amica del cuore, le due amiche s’imbarcano in un'avventura che attraverserà metà Europa e seminerà morti e feriti lungo tutto il percorso. Con Mila Kunis.

Knight of Cups (film 2016) - data uscita 8 novembre

Rick è un uomo in crisi e in cerca di senso. Sceneggiatore a Los Angeles, ha perduto il contatto con la realtà e cerca la sua interpretazione nei tarocchi. Sospeso tra i set di Hollywood e le strade di L.A., Rick passa da un party all'altro e da una donna all'altra, provando a doppiare suo padre e a contenere suo fratello. Risvegliato nel profondo da un terremoto riscoprirà se stesso. Regia di Terrence Malick, con Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman.

B3N: Respira (documentario Amazon Original) - uscita 12 novembre

B3N: Respira è il film documentario Amazon Original su Benjamin Mascolo che vede nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d'arte B3N, anche la sua futura moglie Bella Thorne. B3N: Respira porterà gli spettatori in un lungo viaggio fra l'Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni.

Partendo dall'esperienza traumatica della malattia, il docu-film svelerà le sue ambizioni, le difficoltà e gli ostacoli che ha incontrato nel suo percorso per raggiungere un sogno e la sua determinazione e forza di volontà per superarli, raccontando anche le sue relazioni più profonde e i valori a lui più vicini, come l'amicizia, la famiglia, l'amore. Ben: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production - una società di Leone Film Group - e diretto da Gianluigi Carella.

Always Jane (serie tv Amazon Original) - uscita 12 novembre

Genere: drammatico - biografico. Numero episodi: 4

Always Jane è il racconto, da vicino, del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la sua famiglia per andare al college. La serie Amazon Original in quattro episodi è il racconto dell'amore incondizionato di una famiglia capace di superare ogni ostacolo per permettere che Jane possa vivere in modo autentico. Anche se il clima politico e sociale di oggi potrebbe non sembrare il momento più facile per crescere un'adolescente transgender, per fortuna ci sono i Noury, sempre presenti e capaci di affrontare la vita quotidiana con un umorismo irriverente.

Always Jane è una produzione di Amazon Studios, Mutt Film e Union Editorial. Jonathan C. Hyde ha diretto la serie ed è stato anche executive producer con James Haygood e Michael Raimondi, insieme a Beth George e Shannon Lords-Houghton di Mutt Film. Jane Noury è anche produttrice esecutiva, con Katherine LeBlond come producer.

Le spie (film 2002) - scadenza 8 novembre

In questa avventura comica basata su una serie TV degli anni '60, l'agente speciale Alex Scott (Owen Wilson) e il campione di pesi medi Kelly Robinson (Eddie Murphy) vengono loro malgrado impiegati insieme in una pericolosa missione. Devono ritrovare il Serramanico, un sofisticato prototipo di aereo spia. È caduto nelle mani del malvagio trafficante d'armi Arnold Gundars (Malcolm McDowell).

Mi chiamo Francesco Totti (documentario 2020) - scadenza 15 novembre

È la notte che precede l'addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Regia di Alex Infascelli.

La febbre del sabato sera (film 1977) - scadenza 15 novembre

John Travolta interpreta con sensualità e intelligenza il problematico Tony Manero, di giorno commesso di un negozio di vernici di Brooklyn e incontestato re delle piste da ballo di notte.

