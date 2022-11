Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di dicembre

Per l'ultimo mese del 2022 Prime Video ha stilato un palinsesto denso di novità. Nello specifico, per quanto concerne le serie tv, la piattaforma streaming di Amazon lancia a dicembre ben tre titoli italiani in esclusiva, la nuova stagione di Jack Ryan e tante altre nuovi arrivi interessanti.

Le produzioni italiane in questione sono, in ordine di arrivo, la docuserie È questa la vita che sognavo da bambino condotta da Luca Argentero, The Bad Guy con Luigi Lo Cascio e infine lo speciale natalizio di LOL.

E poi, appunto, la nuova stagione di Jack Ryan di Tom Clancy, ma anche diversi contenuti non in esclusiva, tra cui le prime quattro stagioni di Young Sheldon, la settima di Fear the Walking Dead e tutta Fringe.

È questa la vita che sognavo da bambino (docuserie Exclusive) - data di uscita 6 dicembre

Luca Argentero racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani.

Luisin Malabrocca, “l’inventore” della Maglia Nera, il ciclista che nel primo Giro d’Italia dopo la guerra si accorse per caso che arrivare ultimo faceva simpatia alla gente. Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver superato incredibili sfide con la roccia, il clima e la montagna, arrivato a oltre ottomila metri d’altezza, scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l’uomo, è l’uomo stesso. Alberto Tomba, il campione olimpico che ha fermato il Festival di Sanremo con le sue vittorie. L’insolito sciatore bolognese che con la sua leggerezza nella vita e aggressività sulla pista è arrivato a essere conosciuto in tutto il mondo come “Tomba la bomba”.

The Bad Guy (serie tv Amazon Original) - data di uscita 8 dicembre

Modalità di uscita: i primi tre episodi l'8 dicembre, gli ultimi tre il 15 dicembre

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Nel cast di The Bad Guy con Luigi Lo Cascio anche Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. La serie è creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino, e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios.

LOL Xmas Special (show comico Amazon Original) - data di uscita 19 dicembre

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta, per una puntata unica, sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi(per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo nel teatro addobbato a festa. Per l’edizione natalizia valgono, quindi, le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine. LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Jack Ryan di Tom Clancy stagione 3 (serie tv Amazon Original) - data di uscita 21 dicembre

La terza stagione della serie thriller d’azione vede Jack Ryan in fuga, in una corsa contro il tempo. Jack è ingiustamente implicato in una grande cospirazione e all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ora, ricercato sia dalla CIA sia da un'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità, attraversando l'Europa, cercando di sopravvivere e impedire un conflitto globale di massa. Oltre a Krasinski, per la terza stagione torneranno anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November, si uniscono inoltre al cast le nuove star della serie Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

Jack Ryan di Tom Clancy è co-prodotto da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay sono executive producer. Inoltre, per la terza stagione si annoverano tra gli executive producer anche Tom Clancy, David Ellison di Skydance Television, Dana Goldberg e Bill Bost, insieme a Mace Neufeld e Carlton Cuse.

Le altre serie tv in uscita a dicembre 2022 su Prime Video

Young Sheldon (stagioni 1-4) - data di uscita 1 dicembre

Arrow (stagioni 1-7) - data di uscita 1 dicembre

Ben 10: Omniverse (stagione 2) - data di uscita 1 dicembre

Lo straordinario mondo di Gumball - data di uscita 1 dicembre

Summer Camp Island (stagione 1) - data di uscita 1 dicembre

Young Justice: Invasion (stagione 2) - data di uscita 1 dicembre

DanMachi - Familia Myth (stagione 4) - data di uscita 1 dicembre

Made in Abyss (stagione 2 in versione doppiata) - data di uscita 5 dicembre

Fringe (stagioni 1-5) - data di uscita 15 dicembre

Lo spettacolo di Tom e Jerry (stagione 1) - data di uscita 15 dicembre

Lo spettacolo dei Looney Tunes - data di uscita 15 dicembre

Fear The Walking Dead (stagione 7) - data di uscita 24 dicembre

Overlord (stagione 1) - data di uscita 27 dicembre