Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di febbraio

A febbraio il catalogo di Prime Video scoppia di nuove serie tv e show in uscita, con attesissimi ritorni e promettenti novità. In ordine cronologico, il 3 febbraio escono le seconde stagioni della serie Harlem e del reality show "bucolico" con Jeremy Clarkson.

Poi si passa al 17 febbraio, quando usciranno la seconda stagione (davvero tantissimo attesa) di Carnival Row, la seconda dello show culinario Dinner Club e la terza dello spinoff Star Trek: Picard. Tre giorni dopo, lunedì 20 febbraio, arrivano le due nuove docuserie su Elodie e Marc Marquez.

Tra le uscite originali o in esclusiva, il mese si chiude con la promettente The Consultant il 24 febbraio e la sudcoreana Island il 27 febbraio. E poi ci sono gli altri nuovi ingressi in catalogo, con gli anime che non mancano mai e poi due vecchi cult, molto diversi trza loro, come Love Bugs e The Shield.

Clarkson's Farm (show Exclusive, stagione 2) - data di uscita 3 febbraio

La grande squadra della Diddly Squat tra cui Lisa, Kaleb, Cheerful Charlie e Gerald che, ancora una volta, terranno un occhio vigile su Jeremy Clarkson e le sue follie agrarie alla fattoria di Chipping Norton.

Harlem (serie tv Amazon Original, stagione 2) - data di uscita 3 febbraio

Modalità di uscita: 2 episodi a settimana

Creata dalla scrittrice Tracy Oliver (Girls Trip), nella seconda stagione ritroviamo Camille (Meagan Good) che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye (Jerrie Johnson) pensa al suo futuro; Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di se stessa; e la carriera di Angie (Shoniqua Shandai) prende una svolta promettente.

La seconda stagione di Harlem? è prodotta da Amazon Studios e Universal Television,?una divisione di Universal Studio Group,?in associazione con Paper Kite Productions.?Insieme alla creatrice, sceneggiatrice ed executive producer Tracy Oliver, saranno executive producer Amy Poehler?di Paper Kite?(Russian Doll) e Kim Lessing (Moxie), al loro fianco Dave Becky (True Story) di 3 Arts, Britt Matt (First Wives Club), Scott King (Difficult People), Linda Mendoza (Survival of the Thickest), il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams (Hidden Figures)?e Mimi?Valdés?(Roxanne Roxanne)?della ‘i am OTHER’.

Carnival Row (serie tv Amazon Original, stagione 2) - data di uscita 17 febbraio

In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (Orlando Bloom) impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row.

Dinner Club (show Amazon Original, stagione 2) - data di uscita 17 febbraio

Modalità di uscita: 4 episodi il 17 febbraio, gli ultimi due il 24 febbraio

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia.

Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Star Trek: Picard (serie tv Exclusive, stagione 3) - data di uscita 17 febbraio

Modalità di uscita: nuovi episodi ogni settimana

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo personaggio nel nuovo capitolo della sua vita. Insieme a Patrick Stewart in questa terza e ultima stagione troviamo LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd.

Si unisce al cast anche la vincitrice del Tony Award, Amanda Plummer (Il re pescatore, Pulp Fiction), che ricoprirà il ruolo di Vadic, il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e i suoi vecchi compagni di equipaggio della Enterprise. Anche Mica Burton (Critical Role, Vampiri: La Masquerade: LA by Night) e Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer) si uniscono al cast interpretando rispettivamente la Guardiamarina Alandra La Forge, figlia minore di Geordi La Forge timoniere della U.S.S. Titan e la Guardiamarina Sidney La Forge, la figlia maggiore. Daniel Davis riprenderà il ruolo del Professor Moriarty da Star Trek: The Next Generation.

Marc Marquez: All IN! (docuserie Exclusive) - data di uscita 20 febbraio

La nuova docuserie racconta la straordinaria storia dell’8 volte campione del mondo di MotoGP, Marc Márquez. Dopo essere stato impossibilitato a competere al più alto livello per due anni a causa di un infortunio, Marc inizia la stagione 2022 con un unico obiettivo: tornare al livello a cui era prima e diventare il miglior motociclista di sempre. Per ottenere ciò Marc decide di lasciare la sua città di origine e la sua famiglia e iniziare una nuova avventura a Madrid più vicino al suo team di medici. Grazie a un accesso privilegiato, la docuserie mostra il lato più privato di Marc: i rischi di un’operazione e il lungo cammino per la guarigione, le sofferenze di un campione che non è più in grado di competere ai più alti livelli oltre al sostegno continuo di famigliari e amici, ma soprattutto la sua abilità di superare le avversità e gareggiare nuovamente per il podio. La docuserie è prodotta da Fast Brothers in collaborazione con Red Bull Media House, TBS e DORNA.

Sento ancora la vertigine (docuserie Exclusive) - data di uscita 20 febbraio

Il racconto della sfida di Elodie per trovare la canzone per Sanremo 2023. Dai successi discografici, al Pride di Roma, passando per la Mostra del Cinema di Venezia. Uno sguardo intimo nella vita dell’artista in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere abbastanza.

The Consultant (serie tv Amazon Original) - data di uscita 24 febbraio

I personaggi e la storia di questa nuova emozionante serie, basata sull'omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, si sviluppano in modi nuovi e inaspettati. The Consultant combina il genere thriller e la commedia ed esplora l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. La serie è interpretata da Christoph Waltz (Regus Patoff), Nat Wolff (Craig), Brittany O’Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti). Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione... comprese le loro vite.

Island (serie tv Amazon Original) - data di uscita 27 febbraio

Attesissima serie fantasy-action coreana, una storia epica sul combattere il male per salvare il mondo. Van è un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Il suo passato è legato a Miho che ora, dopo la sua ultima reincarnazione, è un’ereditiera. Miho è destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Peccato che non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e di come attivare i suoi poteri. Percependo i suoi poteri però, i demoni vanno alla ricerca di Miho e così lei si rivolge a Van. E poi c’è Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità, che è stato mandato per proteggere Miho. Il trio cercherà così di cambiare i propri destini e salvare il mondo. Diretta da Bae Jong la serie è interpretata da Kim Nam-gil, Cha Eun-woo, Lee Da-hee, Sung Jun.

Le altre serie tv in uscita a febbraio 2023 su Amazon Prime Video

Love Bugs (stagione 1) - data di uscita 1 febbraio

Demon Slayer - Kimetsu no yaiba (stagione 2 sottotitolata) - data di uscita 14 febbraio

The Shield (stagioni 1-7) - data di uscita 16 febbraio

Gintama (stagione 1) - data di uscita 17 febbraio

Lamù la ragazza dello spazio (stagione 3) - data di uscita 20 febbraio

Overlord (stagione 3) - data di uscita 27 febbraio