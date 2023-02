Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di marzo

Se febbraio è stato un mese esaltante su Prime Video per gli appassionati di serie tv, marzo non è da meno. Sono molte e molto interessanti, infatti, le novità del catalogo di questo mese.

Andiamo in ordine cronologico: il mese si apre con la nuova mini serie Daisy Jones & The Six e la serie tedesca Luden; il 9 marzo arriva invece l'attesissima stagione 3 di LOL. Si prosegue poi con la serie australiana La classe del 2007 (che ci ricorda un po' The Wilds), e si chiude con due storie al femminile, ovvero Sciame e Ragazze Elettriche - The Power. Qui sotto tutte le info del caso.

Daisy Jones & The Six (serie tv Amazon Original) - data di uscita 3 marzo

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) - la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold out al Soldier Field di Chicago, sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all'apice del successo.

Nel cast della serie Riley Keough interpreta Daisy Jones, mentre Sam Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Luden - Il re del quartiere a luci rosse (serie Amazon Original) - data di uscita 3 marzo

Amburgo, primi anni '80: con la rivoluzione sessuale, le droghe e l'ondata disco, la Reeperbahn si trasforma in un luogo di festa per persone di ogni genere, colore della pelle e origine. Il solare Klaus Barkowsky viene trasformato in un protettore dalla tenace prostituta Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Inizia una lotta di potere con gli altri affermati protettori della cosiddetta GMBH, che controllano il quartiere e fanno soldi a palate. La crisi dell'AIDS fa implodere il business e con l'ondata di cocaina si scatenano follia e violenza. La nuova serie Original tedesca è composta da 6 episodi.

LOL: chi ride è fuori (show Amazon Original, stagione 3) - data di uscita 9 marzo

Modalità di uscita: dal 9 marzo i primi quattro episodi, dal 16 marzo gli ultimi due

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room torna, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

La classe del 2007 (serie tv Amazon Original) - data di uscita 16 marzo

Questa nuova serie Original australiana è creata da Kacie Anning (The Upload S1) ed è interpretata da Emily Browning (American Gods, Ned Kelly e Legends), Caitlin Stasey (Please Like Me, SMILE e Neighbours) e Megan Smart (Home & Away e Wakefield). La classe del 2007 è una commedia che racconta di un'interminabile riunione di liceali che ha come posta in gioco la vita e la morte. Quando un'onda anomala apocalittica si abbatte sulla rimpatriata dei 10 anni di un liceo femminile, un gruppo di donne deve trovare un modo per sopravvivere sulla cima dell'isola su cui si trovava il loro campus. Ora che sono rimaste invischiate in questo dramma, la loro più grande minaccia alla sopravvivenza non è la fine del mondo, ma l'una per l'altra.

Sciame (serie tv Amazon Original) - data di uscita 17 marzo

Dominique Fishback interpreta Dre nella nuova serie Sciame, creata da Janine Nabers e Donald Glover. Ambientata tra il 2016 e il 2018, Sciame segue la storia di Dre (Dominique Fishback), una fan ossessionata dalla più grande pop star in circolazione, che inizia un inaspettato viaggio attraverso il paese.

Nel cast Dominique Fishback (Judas e The Black Messiah), Chloe Bailey (Grown-ish)? e Damson Idris (Snowfall), Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons, and Byron Bowers. Janine Nabers è la showrunner della serie, mentre Donald Glover ha diretto il pilot. Stephen Glover, Fam Udeorji, Steven Prinz e Michael Schaefer sono executive producers. Dominique Fishback ricopre anche il ruolo di producer. Sciame è prodotta da Amazon Studios e Gilga.

Ragazze elettriche (serie tv Amazon Original) - data di uscita 31 marzo

L’emozionante thriller globale prodotto da SISTER (Chernobyl) è basato sul premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman.

Il mondo di Ragazze elettriche corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Ragazze elettriche segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria all'Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo. Toni Collette interpreta la sindaca Margot Cleary-Lopez, John Leguizamo indossa i panni di Rob Lopez, Auli'i Cravalho è Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh è Tunde Ojo, Josh Charles interpreta Daniel Dandon, Eddie Marsan è Bernie Monke, ancora Ria Zmitrowicz è Roxy Monke, Zka Cvka Cvana invece veste il ruolo di Tatiana Moskalev, infine Allie Montgomery è interpreta da Halle Bush.

Il trailer e le cose da sapere su Ragazze Elettriche - The Power

Le altre serie tv in uscita a marzo su Amazon Prime Video

The Goldbergs (stagioni 1-8) - data di uscita 1 marzo

The Good Doctor (stagione 5) - data di uscita 1 marzo

Arrow (stagione 8) - data di uscita 1 marzo

SWAT (stagioni 1-5) - data di uscita 2 marzo

Last Light: Il crollo (stagione 1) - data di uscita 17 marzo

Pinocchio & Friends (episodi 14-26 della stagione 1) - data di uscita 17 marzo

Lamù, la ragazza dello spazio (stagioni 4-5) - data di uscita 20 marzo