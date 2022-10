Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di novembre

Non c'è da annoiarsi a novembre 2022 per gli appassionati di serie tv abbonati a Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon, infatti, ha allestito un calendario quanto mai ricco e variegato per questo mese.

Si comincia con la comicità "stile Lol" di Prova Prova Sa Sa, si prosegue con la moda di Savage X Fenty Show, si passa dalla dramedy di Mammals per tornare alla comicità di Cic to Cic e si arriva all'adrenalina della terza stagione di Celebrity Hunted.

Non solo: tra le altre uscite del mese, segnaliamo la sesta stagione di Camera Cafè (quella del 2017), Young Justice (prodotta da HBO) per i più giovani e tutte le sei stagioni de I Cesaroni. A voi le scelte!

Prova Prova Sa Sa (show comico Amazon Original) - data uscita 2 novembre

Prova Prova Sa Sa è il comedy show incentrato sull'improvvisazione e sull'intrattenimento tutto da ridere con Frank Matano alla conduzione ed un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

In ciascuna delle quattro puntate dello show, prodotto da Endemol Shine Italy, i quattro comici si esibiranno in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c'è una guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci.

Savage X Fenty Show Vol. 4 (serie fashion show Original, quarta stagione) - data di uscita 9 novembre

Giunta al suo quarto anno consecutivo, la straordinaria fashion experience continua a sfidare la tradizione e a superare ogni confine. L'evento innovativo alza ancora una volta l'asticella, con un nuovo cast stellare composto da modelli, attori, insieme ad alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale e molti altri ancora, che indosseranno le ultime creazioni di Savage X Fenty. Savage X Fenty Show Vol. 4 includerà le performance di artisti musicali internazionali, tra cui Anitta, Burna Boy, Don Toliver e Maxwell, con la partecipazione speciale di Ángela Aguilar, Avani Gregg, Bella Poarch, Cara Delevingne, Damson Idris, Irina Shayk, Joan Smalls, Kornbread, Lara Stone, Lilly Singh, Marsai Martin, Precious Lee, Rickey Thompson, Sheryl Lee Ralph, Simu Liu, Taraji P. Henson, Taylour Paige, Winston Duke, Zach Miko e molti altri.

Mammals (serie tv Amazon Original) - data di uscita 11 novembre

In questo drama dalle tinte di dark comedy, rivelazioni e segreti sulla vita di coppia moderna e sulla fedeltà vengono a galla. In un mondo dove vivono otto miliardi di persone, cosa succede dopo che abbiamo trovato "l'anima gemella"? Siamo in grado di mantenere le promesse che abbiamo fatto quando, dopo tutto, non siamo forse tutti Mammals (Mammiferi)?

Mammals segue la storia di Jamie (James Corden), uno chef il cui mondo implode quando scopre segreti sconvolgenti su sua moglie in dolce attesa, Amandine (Melia Kreiling). Jamie è a caccia di risposte con l'aiuto di suo cognato Jeff (Colin Morgan). Per via di questa ricerca si allargano anche le fratture nel matrimonio tra Jeff e la sorella di Jamie, Lue (Sally Hawkins).

La serie in sei episodi scritta dal Premio Tony e due volte vincitore dell'Olivier, Jez Butterworth, parla delle complessità di un matrimonio tra tristezza, lutto, tensione, amore, amicizia, tradimento e un tocco di realismo magico.

Cic to Cic (show comico) - data di uscita 11 novembre

Il comico, il cantante, l'imitatore, il mattatore Francesco Cicchella che accoglie i super ospiti Angelo Pintus e Anna Tatangelo: si va da un Cicchella all'altro in questo esilarante show comico musicale!

Celebrity Hunted 3 (serie reality show Original, terza stagione) - data di uscita 17 novembre

Celebrity Hunted – Caccia all'uomo vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori” nove personaggi di spicco del panorama italiano: l'attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l'attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D'Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama. Dopo il successo delle prime due stagioni, l'edizione di quest'anno tornerà a regalare al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo carichi di suspense e adrenalina, con un pizzico di comicità.

Le altre serie tv in uscita a novembre su Amazon Prime

Camera Café (stagione 6) - data di uscita 1 novembre

Young Justice (stagione 1) - data di uscita 1 novembre

Milano/Roma (stagione 1) - data di uscita 1 novembre

Batman: The Brave And The Bold (stagione 1) - data di uscita 1 novembre

Freakazoid! (stagione 1) - data di uscita 1 novembre

I Cesaroni (stagioni 1-6) - data di uscita 3 novembre