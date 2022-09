Serie tv Prime Video, la lista completa delle uscite di ottobre

Ottobre 2022 su Prime Video si presenta come un mese che alterna risate e tensione, almeno sul piano delle serie tv e degli show. Tra le novità di questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon, infatti, ci sono ben tre show comici, con Enrico Brignano, Lillo & Greg e Angelo Pintus, ma anche una serie comedy francese dal titolo Miskina.

Ma oltre a queste, nelle prossime settimane arriveranno il finale di stagione de Gli Anelli del Potere, la "nuova Westworld" con The Peripheral, il thriller The Devil's Hour e una nuova versione di Pretty Little Liars (ma anche quelle precedenti arriveranno in catalogo). Infine, per gli amanti delle "vecchie" serie, segnaliamo l'arrivo di tutte le dieci stagioni di Smallville.

Enrico Brignano: Parte Dopo (show comico Exclusive) - data di uscita 3 ottobre

A volte un artista si fa domande: da dove vengo? Perché sono su questo palco? Dove sto andando? Dove ho parcheggiato? Ma l’avrò chiuso il gas? Ecco. Enrico Brignano non fa eccezione e prova a rispondere a queste domande coinvolgendo il proprio pubblico, in una serata piena di divertimento e interrogativi, ma senza ansie. Anzi, con la speranza di regalare a tutti un’ora e mezza di risate e buonumore!

Gli Anelli del Potere (serie tv Original) - finale di stagione 7 e 14 ottobre

Il settimo e l'ottavo episodio della serie prequel del Signore degli Anelli. Per vedere i riassunti e tutte le informazioni sulle puntate precedenti, cliccare qui.

Link Prime Video

Miskina (serie tv Original) - data di uscita 17 ottobre

Miskina è la nuova serie comedy Original francese ed ha protagonista Fara, una donna di 30 anni. Senza appartamento, senza lavoro, senza un ragazzo, ma con una forte miopia. Quando sua nonna, sua madre e sua sorella le stanno costantemente alle costole, arriva il momento per lei di svegliarsi e di fare delle scelte: tra il suo migliore amico, che forse è proprio l’uomo della sua vita, o un nuovo ragazzo, un po’ pazzo, che si innamora di lei; tra proteggere sua madre ancora legata al passato e ricucire il rapporto con suo padre; tra nascondere costantemente il suo viso e affrontare finalmente la verità. Quando la vita continua a prenderti a schiaffi, devi imparare a difenderti da sola e smettere di essere una “miskina”. Nel cast Melha Bedia, Shirine Boutella, Hakim Jemili, Victor Belmondo, Xavier Lacaille e Alka Balbir. Creata e scritta da Melha Bedia, Yoann Gromb e Xavier Lacaille (Validé), Miskina è diretta da Melha Bedia e Anthony Marciano. La serie in otto episodi è diretta da Margaux Marciano e Nicolas Duval Adassovsky per Quad (Forte, Intouchables).

Lillo & Greg Comedy Show (show comico) - data di uscita 17 ottobre

Un nuovo sfavillante “varieta?” firmato Lillo e Greg che propone cavalli di battaglia della famosa coppia comica, tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico. Una miscela esplosiva ed esilarante, una sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e scoppiettante come solo Lillo e Greg sanno fare.

Nel cast Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Attilio Di Giovanni, Lillo Circosta. Il comedy show è diretto da Cristiano D’Alisera e scitto da Pasquale Petrolo e Claudio Gregori. Lo show è tratto dallo spettacolo teatrale Gagman Upgrade scritto da Lillo e Greg prodotto da LSD diretto da Lillo & Greg e da Claudio Piccolotto. Set and Lighting designer Massimo Pascucci, montaggio Giuliano Abbate e musiche di Claudio Gregori, Attilio Di Giovanni. Una produzione Lucky Red, prodotta da Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti.

INVERSO - The Peripheral (serie tv Original) - data di uscita 21 ottobre

Modalità di uscita: un episodio a settimana

INVERSO - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta. INVERSO - The Peripheral, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

The Devil's Hour (serie tv Original) - data di uscita 28 ottobre

The Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine) che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, la risposta che aveva evitato per tutti questi anni diventa centrale.

Pintus @Taormina (show comico) - data di uscita 28 ottobre

Pintus @Taormina è il live show di Angelo Pintus andato in scena nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina. Una continua altalena di emozioni, in cui si ride e ci si emoziona, tra un monologo e un ospite, una canzone e una sorpresa. Chi sono gli ospiti? Un Francesco Montanari che non ti aspetti, un’imprevedibile Malika Ayane e un talentuoso Antonio Mezzancella.

Pretty Little Liars: Original Sin (serie tv Exclusive) - data di uscita 31 ottobre

Vent’anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi distrutto la città di Millwood. Oggi un gruppo di teenager - le nuove “piccole bugiarde” - sono tormentate da un assalitore sconosciuto e dovranno pagare a caro prezzo non solo i loro peccati segreti, ma anche quelli commessi dai genitori 20 anni prima. In Pretty Little Liars: Original Sin, ci troviamo di fronte a una nuova generazione di Little Liars, molto lontana da Rosewood e in un clima ancora più terrificante.

Le altre serie tv in uscita su Prime a ottobre

Danmachi Sword Oratoria (stagione 1) - uscita 1 ottobre

Baby Looney Tunes (stagione 1) - uscita 1 ottobre

Adventure Time (stagione 1) - uscita 1 ottobre

Danmachi (stagioni 1-3) - uscita 1 ottobre

Pretty Little Liars (stagioni 1-7) - uscita 14 ottobre

Pretty Little Liars: The Perfectionists (stagione 1) - uscita 14 ottobre

Smallville (stagioni 1-10) - uscita 20 ottobre