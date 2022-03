Prime Video, la lista delle serie tv in uscita ad aprile 2022

È "solo" aprile ma la temperatura è già calda su Prime Video per gli appassionati di serie tv: il calendario delle nuove uscite, infatti, comprende diversi titoli molto interessanti.

Il 1° aprile (e non è uno scherzo) si comincia con l'australiana Wolf like me, che fin dal titolo promette momenti da licantropi. Sempre a inizio mese esce la seconda stagione di Las Cumbres, mentre a metà mese esce Outer Range, la serie western di Amazon. Infine (ma qui sotto trovate l'elenco completo), vi segnaliamo il 28 aprile l'uscita della serie italiana Bang Bang Baby.

Wolf Like Me (serie Original) - data uscita 1 aprile

Episodi: 6

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary riesce a calmare Emma come lui non è mai riuscito. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo.

Wolf Like Me è composta da sei episodi ed è prodotta da Made Up Stories in partnership con Endeavor Content e Stan con Jodi Matterson (Nine Perfect Strangers, The Dry), Bruna Papandrea (Big Little Lies, Gone Girl) e Steve Hutensky (Nine Perfect Strangers) nel ruolo di executive producer al fianco di Isla Fisher. Abe Forsythe (Little Monsters, Down Under) è series creator, executive producer e regista.

La scuola dei misteri - Las Cumbres stagione 2 (serie Exclusive) - data uscita 1 aprile

Gli scontri avvenuti dopo la morte di Elías hanno fatto infuriare il direttore, che ora impone una disciplina ancora più rigida di quella che già vigeva nell’istituto. Dopo la morte di Rita nessuno ha più dubbi che un serial killer, un emulo del Crow’s Nest, sia responsabile dei crimini. Ma Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio non staranno fermi a guardare, e men che meno ora che, grazie ad Adèle, pensano di poter trovare Manuel ancora vivo. Faranno in tempo a salvarlo? Chi c’è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, cosa più importante, qual è il fine di tutti quegli esperimenti? Inoltre, Inés scoprirà qualcosa di scioccante sul suo passato e su quello di León. Sarà in grado di mettere insieme alcuni pezzi che non sono in linea con ciò che le è stato detto e inizierà a farsi più domande sul suo passato. Chi è veramente? Che cosa la unisce a León? Qual è la connessione tra loro e Diego Mendoza?

Condors stagioni 1-2 (serie Exclusive) - data uscita 11 aprile

Joe Turner è sempre stato in conflitto con il suo lavoro nella CIA. Ma quando a causa di qualcosa che lui ha scoperto vengono uccisi tutti i suoi colleghi, lasciando Joe come unico sopravvissuto e costringendolo a fuggire, le riserve che ha sempre nutrito si trasformano in veri e propri dilemmi morali. Sotto la pressione della vita o della morte, Joe sarà costretto a ridefinire chi è e di cosa è capace, in modo da scoprire chi c'è dietro questa enorme cospirazione per fermarlo in tempo prima che raggiunga l'obiettivo che minaccia la vita di milioni di persone. Basato sul romanzo "Six Days of the Condor" di James Grady e sulla sceneggiatura di Three Days of the Condor di Lorenzo Semple Jr. e David Rayfie, la serie è composta da due stagioni di 10 episodi della durata di un’ora ciascuno.

Creata da Jason Smilovec e Todd Katzberg il cast della serie include Max Irons, William Hurt, Leem Lubany, Angel Bonanni, Kristen Hager, Mira Sorvino, Bob Balaban, Brendan Fraser.

Outer Range (serie Amazon Original) - data uscita 15 aprile

Episodi: 8 (due a settimana)

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch, legato alla sua terra alla sua famiglia, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Un racconto intrigante con sprazzi di humor pungente e misteri soprannaturali, Outer Range analizza il nostro modo di confrontarci con l'ignoto.



All’inizio della serie troviamo gli Abbott alle prese con la scomparsa della nuora Rebecca. La situazione della famiglia viene ancor più esasperata quando i Tillerson (i volgari proprietari del ranch vicino, animati solo dalla voglia di fare soldi) cercano di accaparrarsi i loro terreni. Una morte prematura innesca nella comunità una serie di eventi carichi di tensione; problemi apparentemente tipici di una piccola cittadina, legati alla terra, esplodono quando nel pascolo occidentale degli Abbott compare una misteriosa, oscura voragine. Emergono scoperte sempre più folli, mentre Royal lotta per proteggere la sua famiglia; attraverso il suo sguardo cominciamo a scoprire come il passato nasconda segreti e presagi di inquietanti misteri.

Il cast di Outer Range guidato dall’attore nominato agli Oscar Josh Brolin (Milk), include una serie di attori premiati e di successo tra cui Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Yellowstone). Il creatore ed executive producer di Outer Range è Brian Watkins.

Bang Bang Baby (serie italiana Original) - data uscita 28 aprile

Episodi: 10 (5 in uscita il 28 aprile, 5 il 19 maggio)

Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi...

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6), Giuseppe Bonito (ep. 9-10), con la supervisione artistica di Michele Alhaique, scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.

Undone stagione 2 (serie Amazon Original) - data uscita 29 aprile

Dagli acclamati creatori Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) arriva Undone, una serie d’animazione dramedy ed eclettica con episodi di mezz’ora che esplora la natura elastica della realtà attraverso gli occhi del suo personaggio principale, Alma (Rosa Salazar), una ragazza di 28 anni che vive a San Antonio in Texas con sua madre Camila (Constance Marie) e sua sorella Becca (Angelique Cabral). Dopo un incidente quasi fatale, Alma instaura una nuova relazione con il tempo. Sviluppa questa nuova abilità per poter scoprire la verità sulla morte di suo padre Jacob (Bob Odenkirk).

Nella seconda stagione, Alma si rende conto dell’esistenza di misteri profondi nel passato della sua famiglia. Tuttavia, nessuno in famiglia è interessato a scavare con lei nelle scomode verità fino a che non riesce a convincere sua sorella Becca ad aiutarla. Durante la loro ricerca le sorelle scoprono una rete complessa di ricordi e motivazioni che le hanno rese le persone di oggi. Si accorgeranno che curando il trauma della loro famiglia tutte le loro vite possono migliorare.

Purdy e Bob-Waksberg sono co-executive producer insieme a Noel Bright (BoJack Horseman), Steven A. Cohen (BoJack Horseman), Tommy Pallotta (A Scanner Darkly), Femke Wolting (Tower), Felix Bruno (Tower), and Hulsing. Hulsing è anche regista e production designer per la serie. Rosa Salazar e Bob Odenkirk sono produttori. Undone è prodotta da Amazon Studios e Tornante Productions.

Le altre serie in uscita ad aprile

Chicago Med (stagioni 1-2) - data uscita 1 aprile

Lulu Vroomette (stagione 1) - data uscita 11 aprile

Bleach (stagioni 12-13) - data uscita 25 aprile

The Handmaid's Tale (stagioni 3-4) - data uscita 29 aprile