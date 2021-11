L'elenco delle nuove serie tv in uscita a dicembre su Prime Video, dai Ferragnez a The Grand Tour

A dicembre 2021 Prime Video si accende di mille luci: sono quelle delle nuove serie tv in uscita sulla piattaforma di streaming di Amazon.

Mentre proseguono le uscite dei nuovi episodi di La Ruota del Tempo, nell'ultimo mese dell'anno sbarcano su Prime serie molto diverse tra loro: c'è la commedia al femminile di Harlem, la fantascienza di The Expanse, e ancora un docu reality come The Ferragnez, una docuserie come Tampa Baes, un nuovo speciale di The Grand Tour speciale lockdown, la nuova stagione di Alex Rider...

E se ancora non vi basta, vi segnaliamo una chicca: dal 1° dicembre su Prime ci sono le tre stagioni della mitica sitcom Casa Vianello, con gli indimenticabili Raimondo Vianello e Sandra Mondaini che in un certo senso hanno anticipato di trent'anni Vita da Carlo.

Harlem (Amazon Original) - data uscita 3 dicembre

Genere: commedia

Creata e scritta Tracy Oliver, che ne è anche executive producer, Harlem è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America. Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità - nonché eventuali partner romantici; Quinn è un'inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un'attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco - ma alla grande - con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent'anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

La serie è interpretata da: Meagan Good nel ruolo di “Camille,” Grace Byers nel ruolo di “Quinn,” Shoniqua Shandai nel ruolo di “Angie,” Jerrie Johnson nel ruolo di “Tye,” e Tyler Lepley nel ruolo di “Ian.” Altre guest star ricorrenti nella serie sono Whoopi Goldberg nei panni della “Dr. Elise Pruitt,” Jasmine Guy è “Patricia,” Andrea Martin è “Robin,” Robert Ri'chard è “Shawn,” Juani Feliz è “Isabela,” Kate Rockwell è “Ana” e Sullivan Jones è “Jameson”.

Alex Rider stagione 2 (Amazon Original) - uscita 3 dicembre

Dopo la morte di suo zio e una missione mortale per abbattere Point Blanc, Alex Rider è desideroso di lasciarsi il passato alle spalle e ricostruire la sua vita. Tuttavia, quando un orribile attacco alla famiglia di un amico lo riporta nel mondo delle spie, Alex deve svelare un sinistro complotto politico con ripercussioni globali.

Nel cast Otto Farrant, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O'Connor, Ronk? Adék?lu??j??, Marli Siu, Toby Stephens, Rakie Ayola e Charithra Chandran.

The Ferragnez - La Serie (Amazon Original) - uscita 9 dicembre

Genere: docu-reality show (i successivi 3 episodi da giovedì 16 dicembre)

Grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

The Expanse stagione 6 (Amazon Original) - uscita 10 dicembre

Genere: fantascienza (a seguire un episodio a settimana)

La sesta e ultima stagione di The Expanse riprende con il sistema solare in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l'equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l'ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.

Nel cast della serie ci sono Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole e Jasai Chase Owens, riuniti per la stagione più epica di sempre.

Tampa Baes stagione 6 (Amazon Original) - uscita 10 dicembre

Genere: docuserie. Numero episodi: 8

La docu-serie in 8 episodi segue un gruppo di giovani amiche lesbiche a Tampa Bay, città di richiamo e sempre più in voga per la comunità LGBTQ + sulla costa della Florida. Sempre pronte per un'avventura o una bella festa, queste amiche fedeli - talvolta più che amiche - ambiziose e impertinenti, sono sempre pronte a combattere gli stereotipi e le etichette. Con tutti gli occhi puntati addosso, le giovani donne protagoniste della serie amano il divertimento e vivono un momento cruciale della loro vita personale e professionale, e sono pronte ad affrontare qualunque sfida e problema scottante, anche se ciò significa essere oneste l'una con l'altra. Il cast di Tampa Baes include Ali Myers, Nelly Ramirez, Shiva Pishdad, Jordan Whitley, Marissa Gialousis, Summer Mitchell, Cuppie Bragg, Brianna Murphy, Haley Grable, Melanie Posner, Olivia Mullins e Mack McKenzie.

The Grand Tour: Carnage a trois (Amazon Original) uscita 17 dicembre

Genere: show. Episodio: unico (speciale della stagione 4)

In questo secondo lockdown special, il trio si tuffa nel bizzarro mondo della cultura automobilistica francese. In un epico viaggio su strada che inizia nelle colline gallesi, offrono al pubblico un'avventura da far rizzare i capelli con disinnescamento di bombe, auto a propulsione, acrobazie in elicottero e la gara più emozionante della loro vita prima di raggiungere il Canale della Manica in un climax medievale sbalorditivo con un briciolo di cinema d'essai francese.

Yearly Departed stagione 2 (Amazon Original) - uscita 23 dicembre

Genere: comedy show

La seconda edizione del comedy special Yearly Departed sarà presentato dalla candidata agli Emmy Award Yvonne Orji (Insecure). Con una line-up di livello tutta al femminile che include Jane Fonda (Grace and Frankie), Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine), Meg Stalter (Hacks), Dulcé Sloan (The Daily Show), Aparna Nancherla (The Great North), X Mayo (The Daily Show), e una performance musicale di Alessia Cara, alcune delle donne più divertenti del mondo diranno addio a tutto ciò vogliono lasciarsi alle spalle del 2021, tra cui la Hot Vax Summer, la vita da eremita, l'ignorare la crisi climatica, Zoom e molto altro ancora.

Le altre serie tv in uscita a dicembre su Prime Video

Athf stagione 9 - data di uscita 1 dicembre

The Venture Bros. stagione 2 - data di uscita 1 dicembre

Mr. Pickles stagione 2 - data di uscita 1 dicembre

Robot Chicken stagione 7 - data di uscita 1 dicembre

Dov'è Wally stagione 2 - data di uscita 1 dicembre

The Blacklist stagioni 1-3 - data di uscita 1 dicembre

Casa Vianello stagioni 1-3 - data di uscita 1 dicembre

Station 19 stagione 3 - data di uscita 6 dicembre

The Moth Effect stagione 1 - data di uscita 10 dicembre