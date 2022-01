L'elenco delle nuove serie tv in uscita a febbraio su Prime Video

Se avete in mente di uscire tutte le sere del mese di febbraio, vi conviene non guardare l'elenco delle serie in uscita questo mese su Prime Video. Sì perché, come se non bastasse Sanremo, nelle prossime settimane la piattaforma streaming di Amazon offrirà una serie di appuntamenti imperdibili.

Si inizia con Reacher, si prosegue con With Love, poi arrivano la quarta stagione di The Marvelous Mrs Maisel e infine l'evento più atteso, la seconda edizione di LOL: chi ride è fuori. Insomma, viene quasi da sperare in un'ondata prolungata di maltempo, per avere la scusa giusta per restare a casa e godersi lo spettacolo.

Ecco tutte le uscite del mese di febbraio 2022 su Prime Video

Reacher (serie Amazon Original) - data di uscita 4 febbraio

Reacher segue la storia di Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. Reacher è un vagabondo, senza telefono e con sé porta il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa.

La prima stagione di Reacher è basata su Killing Floor, il primo romanzo scritto da Lee Child che ha per protagonista Jack Reacher.

With Love (serie Amazon Original) - uscita 11 febbraio

Al centro della serie le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell’amore e del loro posto nel mondo. Ciascun episodio si svolge durante una diversa festività dell’anno, seguendo i diversi membri della famiglia: Lily che da ragazza appena tornata single entra in un triangolo amoroso tra due pretendenti, suo fratello Jorge Jr. che deve presentare il suo nuovo fidanzato Henry alla famiglia per la prima volta durante la festa dell'ultimo dell'anno, il cugino Sol Perez alle prese con una possibile storia d'amore con il suo collega il Dottor Miles Murphy, e i genitori Beatriz e Jorge Sr., intenti a cercare di mantenere viva la scintilla anche dopo i 50 anni.

La serie racconta la famiglia Diaz nel corso di 12 mesi tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti dell’anno. Romantic comedy in 5 episodi da un’ora ciascuno, scritta e creata da Gloria Calderón Kellett e con Emeraude Toubia, Mark Indelicato, Desmond Chiam, Rome Flynn, Vincent Rodriguez III, Isis King, Todd Grinnell, Constance Marie e Benito Martinez.

The Marvelous Mrs. Maisel stagione 4 (Amazon Original) - uscita 18 febbraio

È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Con Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby.

LOL: Chi ride è fuori stagione 2 (Amazon Original) - uscita 24 febbraio

Arriva la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original in 6 puntate che vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni sotto lo sguardo attento del game master Fedez affiancato da Frank Matano .

I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo - con il gran finale - che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

Le altre serie tv in arrivo a febbraio su Prime Video

Il bello delle donne (stagioni 1-3) - data di uscita 1 febbraio

The Vampire Diaries (stagione 8) - data di uscita 1 febbraio

Criminal Minds: Suspect Behavior (stagione 1) - data di uscita 7 febbraio

Criminal Minds: Beyond Borders - (stagioni 1-2) - data di uscita 7 febbraio

Bleach - (stagioni 8-9) - data di uscita 25 febbraio