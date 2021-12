L'elenco delle nuove serie tv in uscita a gennaio su Prime Video

Con l'inizio del 2022 Amazon inizia a svelare quali saranno le novità più attese dell'anno. Per quanto riguarda il mese di gennaio, su Prime la serie di punta è Monterossi, che poi è anche la prima serie Amazon Original tutta italiana.

Grande curiosità anche per As we see it, che parla di un gruppo di ragazzi nello spettro dell'autismo, mentre per gli appassionati di animazione c'è The Legend of Vox Machina.

Date poi un'occhiata alle serie non Amazon in arrivo su Prime Video: c'è l'ultima stagione di The Big Bang Theory, la 5ª di Riverdale, le serie dalla 4 alla 6 di Casa Vianello e tanti altri contenuti, che potete scoprire nel seguente elenco di serie tv in arrivo a gennaio 2022 su Amazon Prime Video.

Monterossi (Amazon Original) - uscita 17 gennaio

Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa milanese, Carlo Monterossi viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. Ma alla porta, invece di un fattorino, trova un tizio col volto coperto e una pistola. Piccola. Cromata. Con un buco nero rivolto verso di lui.

Iniziano così le avventure di Monterossi, da un incontro mancato con la morte, in cui viene salvato solo dal caso (e dalla pesantezza di quel bicchiere di cristallo che ha dimenticato di poggiare sul tavolino). È questa la chiamata del destino che lo spinge a indagare. Un po' perché ha paura e deve capire chi lo vuole uccidere; un po' perché è arrivato a un punto della vita in cui viene la tentazione di fare dei bilanci: l'amore è solo il ricordo di una donna che se n'è andata, il lavoro di autore tv gli porta soldi e un po' di fama, ma molte crisi di coscienza e la voglia di andarsene. Un ironico infelice di successo. Gli restano solo l'amato Bob Dylan, l'unico che riesca a dar voce alla sua nostalgia, a trovare le parole; e un desiderio imprescindibile di giustizia. Lo stesso che muove Nadia e Oscar, i suoi due giovani aiutanti presi in prestito dal mondo della tv, e quel manipolo di piedipiatti che con il Monterossi finiranno per collaborare.

Detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, nella sua ricerca della verità Carlo Monterossi dovrà confrontarsi con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra vissuta più volte e un passato crudele che ritorna e lascia dietro di sé indecifrabili indizi.

Tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi editi da Sellerio, la serie è diretta da Roan Johnson e scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi ed è prodotta da Palomar. Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlù Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Ilir Jacellari con la partecipazione di Maria Paiato, con la partecipazione speciale di Michele Bravi, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris.

As we see it (Amazon Original) - uscita 21 gennaio

As We See It è una serie in otto episodi che segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell'autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l'aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d'arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l'indipendenza e l'accettazione. Alla serie partecipano Glassman, Rutecki, e Pien, che si identificano tutti e tre come individui nello spettro dell'autismo. Il cast della serie include anche Sosie Bacon nei panni dell'assistente Mandy, Chris Pang nei panni di Van, fratello di Violet, e Joe Mantegna nel ruolo di Lou, padre di Jack.

Showrunner, autore ed executive producer è Jason Katims (Friday Night Lights), vincitore di un Emmy, con Jeni Mulein, Danna Stern, Dana Idisis, Yuval Shafferman, e Udi Segal che come lui ricoprono il ruolo di executive producer. Jesse Peretz è il regista ed executive producer del primo episodio. Basato su un format israeliano creato da Idisis e Shafferman, As We See It è prodotta da True Jack Productions, Universal Television (una divisione della Universal Studio Group), dall'israeliana yes Studios, e Amazon Studios.

The Legend of Vox Machina (Amazon Original - animazione)

Basato sugli amati personaggi e avventure della prima campagna di gioco di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role trasmessa in live streaming, The Legend of Vox Machina è una serie animata di avventura fantasy per adulti che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse. Nel disperato tentativo di ripagare il conto sempre più alto, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria dalle forze magiche oscure. Da un sinistro indovino a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la forza del loro legame.

The Legend of Vox Machina è una produzione Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie vede la partecipazione dei fondatori di Critical Role e di Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O'Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles), e Travis Willingham (Marvel's Avengers). I ragazzi del gruppo Critical Role sono qui anche executive producer, insieme con Brandon Auman (Star Wars: Resistance), Chris Prynoski (Metalocalypse), Shannon Prynoski (Fairfax) e Ben Kalina (Big Mouth).

Le altre serie tv in uscita a gennaio su Prime Video

Athf stagione 10 - data di uscita 1 gennaio

The Big Bang Theory stagione 12 - data di uscita 1 gennaio

Casa Vianello stagioni 4-6 - data di uscita 1 gennaio

China, IL stagione 2 - data di uscita 1 gennaio

Good Doctor stagione 4 - data di uscita 1 gennaio

I liceali stagioni 1-3 - data di uscita 1 gennaio

Mr. Pickles stagione 3 - data di uscita 1 gennaio

Riverdale stagione 5 - data di uscita 1 gennaio

Robot Chicken stagione 8 - data di uscita 1 gennaio

Samurai Jack stagione 5 - data di uscita 1 gennaio

Supernatural stagione 14 - data di uscita 1 gennaio

The Night Shift stagioni 1-4 - data di uscita 1 gennaio

The Vampire Diaries stagioni 1-7 - data di uscita 1 gennaio

The Venture Bros. stagione 3 - data di uscita 1 gennaio

SOS Chirurgia stagione 1 - data di uscita 1 gennaio

Obbiettivo bellezza stagioni 1-2 - data di uscita 1 gennaio

Unforgettable stagioni 1-4 - data di uscita 10 gennaio

Meteoheroes 2D stagione 1 - data di uscita 15 gennaio

S.w.a.t. stagioni 1-4 - data di uscita 15 gennaio

What's Anna stagione 1 - data di uscita 20 gennaio

Ready Music Play stagione 2 - data di uscita 20 gennaio

Bleach stagioni 6-7 - data di uscita 25 gennaio

Stargate SG-1 stagioni 1-10 - data di uscita 31 gennaio

Hunter X Hunter stagione 1 episodi 37-75 - data di uscita 31 gennaio