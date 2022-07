Prime Video, la lista completa delle serie tv in uscita a luglio 2022

Fuochi d'artificio a luglio per le serie tv di Amazon Prime Video. Mentre, come da tradizione, i palinsesti tv diventano preda di repliche e programmi minori, sulla piattaforma streaming di Amazon è un mese di grandi uscite seriali.

Si inizia subito con Terminal List (sotto il link alla nostra entusiastica recensione), si prosegue con una serie Exclusive con Alvaro Morte di La Casa di Carta e La Ruota del Tempo, e poi ancora una docusoap ambientata agli Hamptons, il viaggio italiano (o meglio il Grand Tour) di James May... per chiudere il mese con Paper Girls.

Tra le serie non in esclusiva, come sempre grande abbondanza di produzioni anime, ma anche grandi classici come Chicago PD e Law & Order, e un cartone italiano come Pinocchio & friends... A voi la scelta, anzi le scelte, dall'elenco delle serie tv di luglio su Prime Video, qui sotto in ordine di uscita.

The Terminal List (serie tv Amazon Original) - data uscita 1 luglio

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Oltre a Chris Pratt, il cast della serie include, tra gli altri, Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder.

Gli executive producer della serie sono Chris Pratt e Jon Schumacher per Indivisible Productions, Antoine Fuqua per Fuqua Films (The Equalizer, Training Day), e lo sceneggiatore/showrunner David DiGilio. Lo scrittore Jack Carr è anche executive producer con lo sceneggiatore Daniel Shattuck. Terminal List è una co-produzione Amazon Studios e Civic Center Media in associazione con MRC Television.

Senza Confini (serie Exclusive) - data uscita 7 luglio

Senza confini racconta la storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano, interpretati rispettivamente da Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, a distanza di cinquecento anni dalla spedizione originale. La super-produzione diretta da Simon West (Tomb Raider) porterà in vita l’elettrizzante ed epica storia di un gruppo di marinai impegnati in un viaggio verso l’ignoto, in una serie di qualità piena d’azione e avventura in sei episodi da 40 minuti, girata tra la Spagna e la Repubblica Dominicana.

Il cast include Sergio Peris-Mencheta (Capitan Cartagena), Adrián Lastra (Capitan Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) e Bárbara Goenaga (Beatriz).

La produzione di questa serie ambiziosa si è svolta nei Paesi Baschi e in Navarra, ad Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite e nella Cattedrale di Pamplona, oltre che a Siviglia, Huelva e Madrid prima di spostarsi nella Repubblica Dominicana.

Teaser trailer

Forever Summer: Hamptons (docuserie Amazon Original) - data uscita 15 luglio

Forever Summer: Hamptons è una docusoap di formazione ambientata sullo sfondo idilliaco degli Hamptons. Al centro della serie c'è un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione, dai benestanti newyorkesi che frequentano la località durante l'estate, agli umili ragazzi del posto. Di giorno lavorano in un ristorante sul mare, la sera fanno festa, mettendo alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell'estate. Con l'arrivo di settembre la posta in gioco e le responsabilità saranno alte, ma l'estate è a loro disposizione.

James May: il nostro agente in Italia (show a puntate Original) - uscita 15 luglio

Nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video "Il nostro agente in", James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po’ di sport, tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

Paper Girls (serie tv Amazon Original) - data uscita 29 luglio

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Pur rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

Le altre serie tv in uscita a luglio su Amazon Prime

Shameless stagione 11 - data uscita 1 luglio

Haikyu stagione 3 - data uscita 1 luglio

Doc - Nelle tue mani stagione 1 - data uscita 1 luglio

Extreme Football stagioni 1-2 - data uscita 1 luglio

Pat the Dog - data uscita 1 luglio

Pinocchio and Friends stagione 1 (ep. 1-13) - data uscita 1 luglio

Made In Abyss stagione 2 (un episodio a settimana) - data uscita 8 luglio

Law & Order: Special Victims Unit stagioni 14-21 - data uscita 14 luglio

Chicago Fire stagioni 5-8 - data uscita 14 luglio

Chicago Pd stagioni 5-7 - data uscita 14 luglio

Naruto stagione 5 - data uscita 18 luglio

Bleach stagione 16 - data uscita 25 luglio

Shin Getter Robo Re: Model stagione 1 - data uscita 25 luglio