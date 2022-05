Prime Video, la lista delle serie tv in uscita a maggio 2022

Un maggio davvero impegnativo per gli amanti delle serie tv abbonati a Prime Video. Nelle prossime settimane, infatti, assisteremo a una valanga di novità a puntate.

Si inizia con lo show Finché social non ci separi, con Katia Follesa, e si continua con la seconda stagione di The Wilds. E poi ancora lo spinoff di Bosch, una docuserie thriller e via ancora fino ai nuovi episodi di Bang Bang Baby e con l'uscita dell'attesissimo Night Sky. Il nostro consiglio? Segnatevi subito le date di uscita delle vostre serie preferite, così non rischierete di perdervele. E chiudiamo con una chicca che piacerà agli amanti degli anime: sono uscite le prime due stagioni di Naruto...

Finché social non ci separi (show comico Exclusive) - data di uscita 2 maggio

Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice.

Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.

The Wilds stagione 2 (serie Original) - data uscita 6 maggio

La seconda stagione di The?Wilds ?prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un’isola deserta, dove non sono finite per caso - sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, c’è un nuovo gruppo di soggetti, un’isola di soli ragazzi, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

Bosch: Legacy (serie Original) - data uscita 6 maggio

Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con Money Chandler, nemico di una volta e avvocato di prim'ordine. La loro storia profonda e sfaccettata dà forma alla narrazione mentre lavorano insieme per ciò su cui possono andare d'accordo: fare giustizia. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si sta avventurando nel mondo della polizia di Los Angeles come una nuova recluta alle prese con il suo essere una poliziotta di “discendenza” in un momento in cui la polizia è più che mai sotto la lente d’ingrandimento. Nel cast Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz, Stephen A. Chang e Denise G. Sanchez.

The unsolved murder of Beverly Lynn Smith (docuserie Original) - data uscita 6 maggio

Da Nathalie Bibeau, la regista di The Walrus e The Whistleblower, la docuserie Original si tuffa in profondità nell'elaborata e controversa operazione sotto copertura progettata per indagare su un sospetto nell'omicidio della 22enne Beverly Lynn Smith, ma che è finita solo per sollevare ancora più domande e una ricerca di giustizia che dura da decenni.

Beverly Lynn Smith viveva in una fattoria nella comunità industriale di Oshawa, in Ontario, con il marito e un bambino di 10 mesi. Il 9 dicembre 1974 fu uccisa nella cucina di casa sua. Alan Smith (nessuna parentela con Beverly Lynn Smith), è stato un personaggio centrale nelle indagini dalla notte dell'omicidio quasi 50 anni fa. Nel 2007, quando ormai era diventato un “cold case”, i risultati di un test del poligrafo hanno sollevato nuovi sospetti e Smith è diventato il sospettato principale e l'obiettivo di una controversa indagine di polizia. Nonostante tutti i colpi di scena, Smith ha sempre mantenuto la sua innocenza.

Lizzo: attenti alle Big Grrrls (show Original) - data uscita 13 maggio

Lizzo: attenti alle Big Grrrls è il primo progetto della superstar globale Lizzo come parte del suo accordo con Amazon Studios. Lizzo: attenti alle Big Grrrls è una nuova serie unscripted in otto episodi che segue la superstar e icona Lizzo alla ricerca di donne toste e sicure di sé da ingaggiare come parte delle ‘Big Grrrls’ per il suo tour mondiale. 10 donne entreranno nella Big Grrrls House per dimostrare di avere quello che serve per arrivare in fondo alla competizione e unirsi a Lizzo sul palco di fronte a un pubblico globale. Al fianco di Lizzo, per aiutarla nella ricerca di dinamiche ballerine, ci sono le leggendarie coreografe Tanisha Scott e la Big Grrrls originale Chawnta’ Marie Van oltre a Shirlene Quigley e Grace Holden, e numerosi special guest tra cui il coreografo Charm La’Donna, l’esperta di body movement Rashida KhanBey Miller e l’artista disco di platino SZA.

The Kids in the Hall (show comico Original) - data uscita 13 maggio

L'iconica compagnia comica canadese composta da Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney e Scott Thompson è tornata con una nuova stagione della sua rivoluzionaria serie di sketch, con nuovi e divertenti personaggi fuori dal comune e storici tormentoni, con gag satiriche con la comicità spassosa, tagliente e coraggiosa tipica dei Kids.

Presentato per la prima volta nel 1989, l'originale The Kids in the Hall, nominato agli Emmy, è una commedia alternativa che ha sviluppato una fanbase di irriducibili e ancora influenza innumerevoli comici e artisti. Questa nuova stagione in otto episodi segna il ritorno dei Kids. Le guest star della stagione includono Paul Bellini, Pete Davidson, Catherine O'Hara, Kenan Thompson, Brandon Ash-Mohammed, Will Forte, Catherine Reitman, Samantha Bee, Fred Armisen, Paul Sun-Hyung Lee, Jay Baruchel, Eddie Izzard, Tracee Ellis Ross, Mark Hamill e Colin Mochrie. The Kids in the Hall è prodotto dalla Broadway Video di Lorne Michaels e dalla società di produzione canadese Project 10. The Kids in the Hall è creato, scritto e prodotto da Foley, McCulloch, McDonald, McKinney e Thompson.

Lovestruck High (reality show Original) - data uscita 18 maggio

Lovestruck High è un nuovissimo e coinvolgente reality show che vede protagonisti 15 single inglesi provenienti dal Regno Unito nel setting di una speciale scuola superiore americana per dare all’amore una seconda possibilità.

In Lovestruck High, una classe eclettica e diversificata di studenti non tornerà semplicemente alle scuole superiori: avranno la possibilità di realizzare le loro fantasie adolescenziali entrando in un mondo nostalgico di una scuola superiore americana. La serie sarà narrata niente di meno che dall'iconica "regina del teen drama" e icona del Millennium Bug, Lindsay Lohan.

Bang Bang Baby seconda parte (serie Original) - data uscita 19 maggio

Numero episodi: 5

Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Link Prime Video

Night Sky - Notte Stellata (serie Original) - data uscita 20 maggio

Attraversando lo spazio e il tempo, Notte stellata (Night Sky) segue la storia di Irene (Sissy Spacek) e Franklin York (J. K. Simmons), una coppia che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce inspiegabilmente ad uno strano e abbandonato pianeta. Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo (Chai Hansen) entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata… e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.

Totems (serie Original) - data uscita 20 maggio

Ambientato nel 1964, nel pieno della Guerra Fredda, Totems vede protagonista l'eroe francese Francis Morizet, un agente segreto che porta sulle spalle il peso dell’eredità leggendaria di suo padre, che si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, una nuova recluta del KGB. Nel mezzo di continue operazioni di intelligence illegali tra il SDECE e la CIA, i due lotteranno per i propri paesi e contro l’amore che provano l’uno per l’altra. Con Niels Schneider, Vera Kolesnikova, José Garcia, Lambert Wilson, Ana Girardot.

Le altre serie in uscita a maggio 2022

Naruto (stagioni 1-2) - uscita 1 maggio

Brave Bunnies (stagione 1) - uscita 1 maggio

Haikyu!! (stagione 2) - uscita 11 maggio

Bleach (stagione 14) - uscita 25 maggio