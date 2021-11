L'elenco delle nuove serie tv in uscita a novembre su Prime Video, da Verdone a La Ruota del Tempo

State cercando le novità di Amazon Prime Video per novembre 2021? Siete nel posto giusto. Questo mese Prime fa sul serio, e per quanto riguarda le nuove serie tv di prossima uscita il calendario è fittissimo.

Si comincia subito con il debutto dell'amato Verdone in una serie "quasi autobiografica" come Vita da Carlo, si prosegue con una produzione più drammatica e altrettanto biografica come Always Jane, e il 19 novembre si arriva alla serie che il mondo aspetta, ovvero La Ruota del Tempo.

Ma non finisce qui: a fine mese arrivano la terza stagione di Hanna e il reality All or nothing: Juventus. E questo solo per quanto riguarda le produzioni Amazon Original. Per le altre, date uno sguardo a fondo pagina.

Buona lettura e buone visioni!

Vita da Carlo (Amazon Original) - uscita 5 novembre

Genere: commedia. Numero episodi: 10

Tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere. Vita da Carlo è una serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Protagonista di una storia che - come la sua vita - ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti. Una nuova avventura creativa e un linguaggio moderno per un’icona del cinema che, grazie ad Amazon Prime Video, racconterà ad un pubblico internazionale una storia tutta italiana ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali. Al suo fianco un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori.

Scritta, diretta e interpretata da Verdone, interamente ambientata a Roma, Vita da Carlo svelerà al pubblico alcuni retroscena della vita di Carlo con la leggerezza, l’ironia e lo sguardo dissacrante con cui il regista ha conquistato il cuore degli italiani in quarant’anni di carriera.

Prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, Vita da Carlo è diretta da Carlo Verdone e Arnaldo Catinari su una sceneggiatura di Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni. Accanto a Verdone nel cast Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri e numerosi famosi personaggi nel ruolo di guest star (da D'Agostino a Venditti o a Haber).

Always Jane (Amazon Original) - uscita 12 novembre

Genere: drammatico - biografico. Numero episodi: 4

Always Jane è il racconto, da vicino, del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la sua famiglia per andare al college. La serie Amazon Original in quattro episodi è il racconto dell'amore incondizionato di una famiglia capace di superare ogni ostacolo per permettere che Jane possa vivere in modo autentico. Anche se il clima politico e sociale di oggi potrebbe non sembrare il momento più facile per crescere un'adolescente transgender, per fortuna ci sono i Noury, sempre presenti e capaci di affrontare la vita quotidiana con un umorismo irriverente.

Always Jane è una produzione di Amazon Studios, Mutt Film e Union Editorial. Jonathan C. Hyde ha diretto la serie ed è stato anche executive producer con James Haygood e Michael Raimondi, insieme a Beth George e Shannon Lords-Houghton di Mutt Film. Jane Noury è anche produttrice esecutiva, con Katherine LeBlond come producer.

La Ruota del Tempo (Amazon Original) - uscita 19 novembre

Genere: fantasy

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione dall’executive producer/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. La Ruota del Tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.

Hanna stagione 3 (Amazon Original) - uscita 24 novembre

Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna, interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Ora Hanna (Creed-Miles) sta segretamente cercando di distruggere Utrax dall’interno e di liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme hanno costretto l’agente di alto grado della Utrax, John Carmichael (Dermot Mulroney), ad aiutarle nella loro missione, ma i suoi giovani colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e nuovi nemici stanno iniziando a sospettare del complotto di Hanna. Mentre Hanna si avvicina al suo obiettivo, inizia a scoprire non solo un programma che cambia il mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

All or Nothing: Juventus (Amazon Original) - uscita 25 novembre

Genere: sportivo.

All or Nothing: Juventus porta gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico club durante una stagione chiave (2020-21) e seguendone tutti gli eventi più importanti. Le telecamere hanno avuto accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, hanno puntato gli obiettivi sugli aspetti unici del Club Bianconero e della sua identità, profondamente radicata nella cultura e nella storia italiana, ma sempre rivolta al futuro. All or Nothing: Juventus mostra la determinazione, la tenacia e la dedizione necessarie per competere ai più alti livelli, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sui giocatori, lo staff e il management.

Le altre serie tv in arrivo a novembre su Prime Video

Blackish - stagioni 1-6 (dall'1 novembre)

Monstershop - stagione 2 (dall'1 novembre)

Mr. Pickles - stagione 1 (dall'1 novembre)

Robot Chicken - stagione 6 (dall'1 novembre)

Athf - stagione 8 (dall'1 novembre)

China, IL - stagione 1 (dall'1 novembre)

The Venture Bros. - stagione 1 (dall'1 novembre)

Pete The Cat - nuovi episodi stagione 2 (dal 5 novembre)

World Of Winx - fino all’episodio 13 stagione 1 (dal 17 novembre)

This Is Us - stagione 5 (dal 24 novembre)

Hunter X Hunter - stagione 1 (dal 30 novembre)