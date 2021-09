L'elenco delle nuove serie tv in uscita a ottobre su Prime Video: occhi puntati su Maradona

Da non perdere anche lo spinoff di The Walking Dead e il remake del classico dell'orrore "So cosa hai fatto"

Orrore e magie: per le serie tv il mese di ottobre su Amazon Prime Video è all'insegna di questi due elementi, che ci accompagneranno fino ad Halloween.

L'orrore è quello della stagione finale di The Walking Dead: World Beyond e della nuova uscita So cosa hai fatto. Le magie, invece, sono quelle di Motherland: Fort Salem, ma anche quelle che faceva in campo Diego Armando Maradona: a quasi un anno dalla sua morte, il 29 ottobre (giorno prima del suo compleanno) uscirà infatti Sogno Benedetto, la serie sul grande Pibe de oro.

A proposito: tra le nuove uscite dedicate ai più piccoli - ma non solo - ci sono anche Holly e Benji e lo speciale Halloween di Do, Re & Mi. Sempre di magie si tratta, in fondo. Di seguito la lista con tutte le serie tv che a ottobre usciranno sulla piattaforma streaming di Amazon.

The Walking Dead: World Beyond stagione 2 (Amazon Original)

Genere: orrore, post apocalittico. Data di uscita: 4 ottobre. Numero episodi: 20

La seconda stagione concluderà l'epica storia di Iris (Royale), Hope (Mansour), Elton (Cantu) e Silas (Cumpston): quattro amici che hanno viaggiato attraverso il paese in una missione che ha trasformato tutto ciò che sapevano su se stessi e sul mondo. Mentre affrontano la misteriosa Repubblica Civica Militare e combattono per il controllo del proprio destino, gli obiettivi cambieranno, i legami si formeranno e si sgretoleranno e l'innocenza sarà persa e ritrovata.

Creato da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond vede protagonisti Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold e Ted Sutherland.

So cosa hai fatto (Amazon Original)

Genere: horror. Data di uscita: 15 ottobre (i primi quattro episodi, a seguire un episodio ogni venerdì)

Scritta e prodotta da Sara Goodman, la serie Amazon Original So cosa hai fatto è basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico film del 1997. Un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere mortale.

I primi quattro episodi della serie saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da venerdì 15 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì, fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre.

Motherland: Fort Salem stagione 2 (Amazon Exclusive)

Genere: fantasy. Data di uscita: 18 ottobre. Numero episodi: 10

La serie è ambientata in un'America odierna alternativa, dove le streghe hanno posto fine alla loro persecuzione 300 anni fa stipulando un accordo con il governo degli Stati Uniti che le vede in prima linea a combattere per il loro paese con tattiche e armi soprannaturali.

La serie è interpretata da Taylor Hickson, Jessica Sutton, Ashley Nicole Williams, Amalia Holm, Demetria McKinney e Lyne Renee. Motherland: Fort Salem è scritto e creato da Eliot Laurence, con Laurence, Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick come executive producer. Steven Adelson, Erin Maher, Kay Reindl e Bryan Q. Miller saranno anche produttori esecutivi della serie.

Maradona: Sogno Benedetto (Amazon Original)

Genere: biopic sportivo. Data di uscita: 29 ottobre. Numero episodi: 10

La serie biografica Amazon Original segue i trionfi e le sfide del leggendario calciatore ed è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera. Dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua Nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86.

La serie biografica prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

Le altre serie tv in arrivo a ottobre su Amazon

Do, Re & Mi Halloween Special - data di uscita 1 ottobre (BAMBINI)

Camera Cafè (le prime quattro stagioni) - data di uscita 1 ottobre

Gormiti (le tre stagioni) - data di uscita 1 ottobre (BAMBINI)

Code Black (le tre stagioni) - data di uscita 4 ottobre

Kids in the Hall (le cinque stagioni) - data di uscita 8 ottobre (BAMBINI)

Jessy and Nessy (stagione 1 parte 4) - data di uscita 8 ottobre (BAMBINI)

Holly & Benji - Due fuoriclasse (la prima stagione) data di uscita 11 ottobre (BAMBINI)