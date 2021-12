Le serie, i film e gli show che vedremo su Amazon Prime Video nel 2022

La seconda stagione di LOL, due serie tv italiane, l'attesa serie del Signore degli Anelli, il film di George Clooney con Ben Affleck, la quarta stagione de La fantastica signora Maisel... Amazon ha diffuso le prime anticipazioni sui film, le serie e gli show in arrivo su Prime Video nel 2022, e a leggerle viene già "l'acquolina": si prospetta infatti un anno molto interessante per gli abbonati Prime Video.

Ecco quindi le principali novità in arrivo nei prossimi mesi: di alcune è già nota la data di uscita (e l'abbiamo riportata), di altre nuove uscite non c'è ancora una data ufficiale, ma intanto iniziamo a prepararci a un 2022 ricchissimo di contenuti davvero molto promettenti!

The Tender Bar (film Amazon Original) - data di uscita 7 gennaio

J.R., un ragazzo orfano di padre, cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie, il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia. Mentre la determinata madre del ragazzo lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei sono state negate - e lascia la casa in rovina di suo padre, uomo stravagante e, suo malgrado, solidale - J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali - con un piede costantemente nel bar di zio Charlie.

Cast: Ben Affleck, Tye Sheridan, Christopher Lloyd, Lily Rabe, Daniel Ranieri

Diretto da: George Clooney

Scritto da: William Monahan

Basato sul romanzo di: J.R. Moehringer "Il bar delle grandi speranze"

Prodotto da: Grant Heslov e Ted Hope

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso (film animazione Amazon Original) - data uscita 14 gennaio

Dracula e la sua gang sono tornati come non li avete mai visti prima per un'avventura tutta nuova che vede Dracula impegnato nella missione più terrificante di sempre. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il "Raggio Trasformatore", va in tilt, Dracula e i suoi amici mostri vengono tutti trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro! Nelle loro nuove sembianze, Dracula, spogliato dei suoi poteri, e un esuberante Jonathan, entusiasta della vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi, e prima di farsi impazzire a vicenda. Con l'aiuto di Mavis e dell'esilarante gang di umani di Dracula, la missione è riuscire a trovare un modo per tornare indietro prima che le loro trasformazioni diventino irreversibili.

Voice cast originale: Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Brian Hull, Fran Drescher, Brad Abrell, Asher Blinkoff

Voice cast italiano: Davide Perino, Cristiana Capotondi, Claudia Catani, Angelo Maggi, Paolo Marchese, Graziella Polesinanti, Claudio Bisio, Luigi Ferraro, Mino Caprio, Luca Dal Fabbro, Stefanella Marrama, Emma Puccio, Anita Ferraro, Sofia Fronzi, Alice Labidi

Diretto da: Derek Drymon e Jennifer Kluska

Scritto da: Amos Vernon & Nunzio Randazzo e Genndy Tartakovsky

Monterossi (serie tv Amazon Original - Italia) - data di uscita 17 gennaio

Thriller investigativo con risvolti comici basato sui popolari romanzi gialli di Alessandro Robecchi Questa non è una canzone d'amore e Di rabbia e di vento (editi da Sellerio). La serie in sei episodi ruota intorno a Carlo Monterossi, un cinquantenne autore televisivo disilluso che deve il suo successo a programmi trash che detesta. Quando decide di lasciare per sempre il mondo della TV, viene coinvolto in una misteriosa serie di crimini. Nella sua ricerca incontrerà tanti personaggi eccentrici, qualche cadavere di troppo e alcuni casi davvero incredibili.

Cast: Fabrizio Bentivoglio, Donatella Finocchiaro, Tommaso Ragno e Martina Sammarco

Scritta da: Davide Lantieri, Alessandro Robecchi e Roan Johnson

Regia di: Roan Johnson

Prodotta da: Palomar

As we see it (serie tv Amazon Original) - data di uscita 21 gennaio

La serie in otto episodi segue le vicende di Jack, Harrison e Violet, coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell'autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l'aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d'arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l'indipendenza e l'accettazione. Alla serie partecipano Glassman, Rutecki, e Pien, che si identificano tutti e tre come individui nello spettro dell'autismo. Basato su un format israeliano creato da Idisis e Shafferman.

Cast: Rick Glassman, Albert Rutecki, Sue Ann Pien, Sosie Bacon, Chris Pang e Joe Mantegna

Showrunner: Jason Katims

Executive Producer: Jason Katims, Jeni Mulein, Danna Stern, Dana Idisis, Yuval Shafferman, e Udi Segal

Diretta da: Jesse Peretz

Prodotta da: True Jack Productions, Universal Television (una divisione della Universal Studio Group), yes Studios, e Amazon Studios.

The legend of Vox Machina (serie animata Amazon Original) - uscita 28 gennaio

Basato sugli amati personaggi e avventure della prima campagna di gioco di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role trasmessa in live streaming, The Legend of Vox Machina è una serie animata di avventura fantasy per adulti che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse. Nel disperato tentativo di ripagare il loro debito sempre più alto al bar, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria da oscure forze magiche. Da un sinistro indovino a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la forza del loro legame.

Reacher (serie tv Amazon Original) - data di uscita 4 febbraio

La prima stagione di Reacher è basata su Killing Floor, il primo romanzo scritto da Lee Child che ha per protagonista Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare appena tornato alla vita civile. Reacher è un vagabondo senza telefono che porta con sé il minimo indispensabile mentre viaggia per il Paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa.

Scritta da: Nick Santora

Cast: Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Maria Sten, Harvey Guillén, Kristin Kreuk, Currie Graham, Marc Bendavid, Willie C Carpenter, Maxwell Jenkins, Bruce McGill

Executive Producer: Nick Santora, Lee Child, Don Granger, Scott Sullivan, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost per Skydance

With Love (serie tv Amazon Original) - uscita 11 febbraio

Romantic comedy in 5 episodi da un'ora ciascuno, scritta e creata da Gloria Calderón Kellett. Al centro della serie le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell'amore e del loro posto nel mondo. Ciascun episodio si svolge durante una diversa festività dell'anno, seguendo i diversi membri della famiglia: Lily che da ragazza appena tornata single entra in un triangolo amoroso tra due pretendenti, suo fratello Jorge Jr. che deve presentare il suo nuovo fidanzato Henry alla famiglia per la prima volta durante la festa dell'ultimo dell'anno, il cugino Sol Perez alle prese con una possibile storia d'amore con il loro collega il Dottor Miles Murphy, e i genitori Beatriz e Jorge Sr., intenti a cercare di mantenere viva la scintilla anche dopo i 50 anni. La serie racconta la famiglia Diaz nel corso di 12 mesi tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti dell'anno.

Cast: Emeraude Toubia, Mark Indelicato, Desmond Chiam, Rome Flynn, Vincent Rodriguez III, Isis King, Todd Grinnell, Constance Marie, Benito Martinez

Creata da: Gloria Calderón Kellett

Executive Producer: Gloria Calderón Kellett

Prodotta da: GloNation e Amazon Studios

I want you back (film Amazon Original) - uscita 11 febbraio

Emma e Peter sono degli estranei, ma quando si incontrano c'è una cosa che li fa legare immediatamente: sono entrambi stati lasciati nello stesso weekend dai rispettivi partner, Noah e Anne. Si dice "mal comune mezzo gaudio", ma la loro autocommiserazione prende una strana piega quando scoprono sui social che i rispettivi partner sono già andati avanti, Anne con Logan e Noah con Ginny. Sulla trentina e terrorizzati di aver perso la loro unica possibilità di vivere felici e contenti, Emma e Peter escogitano un piano disperato per porre fine alle nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli.

Cast: Charlie Day, Jenny Slate, Gina Rodriguez, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Mason Gooding, Dylan Gelula, Jami Gertz, Jordan Carlos, Isabel May e Luke David Blumm

Diretto da: Jason Orley

Scritto da: Isaac Aptaker e Elizabeth Berger

The Marvelous Mrs. Maisel stagione 4 (Amazon Original) - uscita 18 febbraio

È il 1960 e c'è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l'impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Creata da: Amy Sherman-Palladino

Executive Producer: Daniel Palladino

Cast: Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, Luke Kirby

Star Trek: Picard stagione 2 (serie tv Amazon Original) - uscita inizio 2022

Sir Patrick Stewart ritorna nel ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in "Star Trek: The Next Generation", e segue il leggendario personaggio nel capitolo successivo della sua vita.

Cast: Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, John de Lancie, Annie Wersching e Brent Spiner

Prodotta da: CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment

Showrunner: Akiva Goldsman e Terry Matalas

Executive producer: Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin

Co-Executive producer: Kirsten Beyer

LOL: chi ride è fuori stagione 2 (show Amazon Original - Italia)

Il comedy show dei record Amazon Original Italiano torna per la seconda stagione. Dieci professionisti della risata sono impegnati in un'esilarante sfida a colpi di battute nello strenuo tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, ciascuno con il proprio stile comico: dalla stand-up, all'improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro, in una lotta all'ultimo sketch, senza esclusione di colpi. In palio un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

Host: Fedez con co-host Frank Matano

Cast: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni

Prodotta da: Endemol Shine Italy per Amazon Studios

The Lord of the Rings series (serie tv Amazon Original) - data di uscita 2 settembre

L'attesissima serie Amazon Original da The Lord of The Rings, ancora senza titolo, debutterà il 2 settembre 2022. Questo drama epico porterà per la prima volta sugli schermi la mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Partendo da un momento di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Showrunner ed Executive Producer: John D. Payne & Patrick McKay

Executive Producer: Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado

Co-Executive Producer Wayne Che Yip

Diretta da: Wayne Che Yip, J.A. Bayona e Charlotte Brändström

Cast: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani

Bang bang baby (serie tv Amazon Original - Italia)

Crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, racconta la storia di un'adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre.

Cast: Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino e Dora Romano

Creata da: Andrea Di Stefano

Diretta da: Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito

Scritta da: Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni

Prodotta da: Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società di Fremantle

The Bad Guy (serie tv Amazon Original - Italia)

Il crime e la dark comedy si uniscono in questa serie sull'incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il "bad guy" in cui è stato ingiustamente trasformato.

Creata da: Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi

Diretta da: Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi

Prodotta da: Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film

Cast: Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi

Prisma (serie tv Amazon Original - Italia)

La nuova serie young adult Amazon Original italiana è un drama di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l'aspetto fisico e l'identità; soprattutto per una generazione che usa la propria immagine come strumento principale per esprimersi. La serie racconta la storia di Marco e Andrea, due gemelli identici che sfidano, ognuno in modo differente, le norme di genere. Il loro percorso alla scoperta di sé coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

Creata da: Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo

Diretta da: Ludovico Bessegato

Prodotta da: Cross Productions di Rosario Rinaldo

The Boys stagione 3 (serie tv Amazon Original)

In arrivo la terza stagione della serie basata sul fumetto best-seller del New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è stato sviluppato dallo showrunner Eric Kripke e presenta in maniera divertente e irriverente ciò che accade quando i supereroi, famosi come le celebrità, influenti quanto i politici, e venerati come gli dei, abusano dei loro superpoteri anziché utilizzarli a fin di bene.

Diabolical (serie tv Amazon Original)

Serie antologica animata in otto episodi, ambientata nell'universo di The Boys, di cui rivelerà storie inedite a cui danno vita alcune delle menti più creative dell'intrattenimento odierno, tra cui Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

Chloe (serie tv Amazon Original)

Chloe segue le vicende di Becky Green, che da tempo osserva Chloe Fairbourne attraverso le sue perfette immagini sui social media. La vita incantata di Chloe, il marito adorante e la cerchia di amici di successo sono sempre a portata di clic, e Becky non può resistere a sbirciare in un mondo che contrasta così nettamente con il suo, dove si prende cura di sua madre, che ha un esordio precoce di demenza, nel loro piccolo appartamento al mare alla periferia di Bristol, in Inghilterra. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo.

Cast: Erin Doherty, Poppy Gilbert, Billy Howle, Jack Farthing, Akshay Khanna, Brandon Micheal Hall, Alexander Eliot

Creata, scritta e diretta da: Alice Seabright

James May: our man in Italy (show Amazon Original - UK)

James May si rimette in viaggio e questa volta attraverserà l'Italia in lungo e in largo, dalle coste siciliane baciate dal sole alle cime innevate delle Alpi.

Cast: James May

Prodotta da: Plum Pictures e New Entity

The Devil's hour (Amazon Original - UK)

La serie segue la storia di Lucy Chambers, che ogni notte alle 3:33 - l'ora del diavolo – viene svegliata da visioni terrificanti. Quando il suo nome viene inspiegabilmente collegato a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, Lucy deve affrontare le questioni a cui ha cercato di sfuggire per anni.

Cast: Jessica Raine e Peter Capaldi

Executive Producer: Steven Moffat, Sue Vertue

Creata da: Tom Moran

Prodotta da: Hartswood Films

Mammals (serie tv Amazon Original - UK)

Una nuova serie britannica comedy-drama in sei episodi con protagonista il vincitore di un Tony, un Emmy, un BAFTA, James Corden.

Cast: Sally Hawkins, Melia Kreiling, Colin Morgan, Henry Lloyd-Hughes e Samuel Anderson

Diretta da: Stephanie Laing

Prodotta da: Street Hassle

Totems (serie Amazon Original - Francia)

Ambientato nel 1964, nel pieno della Guerra Fredda, Totems vede protagonista l'eroe francese Francis Morizet, un agente segreto che porta sulle spalle il peso dell'eredità leggendaria di suo padre, che si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, una nuova recluta del KGB. Nel mezzo di continue operazioni di intelligence illegali tra il SDECE e la CIA, i due lotteranno per i propri paesi e contro l'amore che provano l'uno per l'altra. La serie è composta da 8 episodi da 52 minuti.

Cast: Niels Schneider, Vera Kolesnikova, José Garcia, Lambert Wilson, Ana Girardot

A private affair (serie Amazon Original - Spagna)

Ambientato alla fine degli anni '40, quando diverse prostitute vengono uccise da un serial killer a Vigo, Marina Quiroga, un'avventurosa donna dell'alta borghesia si propone di catturare l'assassino con l'aiuto del suo fedele maggiordomo, Hector. Né i pregiudizi di genere che sperimenta, i tentativi di sua madre di farla sposare, né il nuovo capo della polizia, che si dà il caso che sia suo fratello Arturo, le impediranno di scoprire la verità. Marina lotta contro ogni previsione per realizzare il suo sogno di diventare una detective donna in un mondo di uomini.

Con: Jean Reno, Aura Garrido

Prodotta da: Bambú Producciones

Creata da: Teresa Fernández Valdés, Ramón Campos, Gema R. Neira

Diretta da: David Pinillos e María Ripoll

Sin huellas (serie Amazon Original - Spagna)

Desi e Cata sono dipendenti di un'impresa di pulizie, ma sono state licenziate nel giro di una notte. Stressate dalla mancanza di soldi e riuscendo a malapena a svoltare la giornata, ricevono un miracolo sotto forma di telefonata: sono state invitate a pulire la villa dei Rosellós, una delle famiglie più potenti di Alicante. Tutto va bene fino a quando non trovano il cadavere di una donna. Orrore. Panico. Ma dopo lo shock iniziale, Cata e Desi puliscono la scena del crimine, lasciandola immacolata ma rendendosi così le sospettate perfette. In breve tempo la polizia è sulle loro tracce. Ma lo sono anche i sicari russi, una famiglia di milionari e un ex marito con una banda di mariachi. Vedremo come si tireranno fuori da questo pasticcio.

Cast: Carolina Yuste, Camila Sodi, Silvia Alonso, Borja Luna, Álex Gadea, Adrian Grösser, Adriana Torrebejano, Leonardo Ortizgris, Pastora Vega

El internado: Las Cumbres stagione 2 (Amazon Original - Spagna)

Gli scontri avvenuti dopo la morte di Elías hanno fatto infuriare il direttore, che ora impone una disciplina ancora più rigida di quella che già vigeva nel centro. Dopo la morte di Rita nessuno ha più dubbi che un serial killer, un emulo del Crow's Nest, sia responsabile dei crimini. Ma Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio non staranno fermi a guardare, e men che mai ora che, grazie ad Adèle, pensano di poter trovare Manuel ancora vivo. Faranno in tempo a salvarlo? Chi c'è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, più importante, qual è il fine di tutti quegli esperimenti? Inés, intanto, inizia a ricordare qualcosa. Sembra che non sia stato un caso che la ragazza abbia completamente dimenticato il suo passato. Chi è veramente? Che cosa la unisce a León? Qual è la connessione tra loro e Diego Mendoza? La serie mystery ispirata dall'iconica serie spagnola è composta da otto episodi.

Cast: Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Mina El Hammani, Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán, Kándido Uranga, Irene Anula, Nicolas Cazale, Annick Weerts, Alberto Berzal, Asier Hernández e Clara Galle

Diretta da: Denis Rovira e Mikel Rueda



Laura Pausini Untitled Project (film Amazon Original - Italia)

La cantante, autrice e produttrice italiana Laura Pausini, star globale amata in tutto il mondo è protagonista del nuovo film Amazon Original di produzione italiana. La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che per la prima volta saranno svelati al pubblico.

Con oltre 70 milioni di album venduti, Laura Pausini è una delle artiste italiane più apprezzate al mondo. Nessuna prima di lei nella musica ha portato l'Italia di fronte a così tante culture. Pausini è reduce dalla recente vittoria del Golden Globe per la Miglior Canzone Originale per "Io sì" – nata dalla collaborazione con Diane Warren – ed è prima donna nella storia della musica italiana nominata agli Academy Awards, per la stessa canzone, da lei interpretata durante la cerimonia degli Oscar 2021 a Los Angeles e seguita in tutto il mondo. Con questo nuovo progetto, l'artista italiana più amata e stimata nel mondo si cimenta oggi, per la prima volta, in un film, che ruota intorno a lei e alla sua storia straordinaria.

Basato su un'idea originale di: Laura Pausini

Scritto da: Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Laura Pausini

Direttore della fotografia: Gherardo Gossi

Diretto da: Ivan Cotroneo

Prodotto da: Endemol Shine Italy

Your Christmas or mine (film Amazon Original - UK)

Il film segue la giovane coppia composta da James e Hayley che, dopo un disastroso disguido, finiscono per dover passare il Natale dalla famiglia dell'altro senza il proprio partner.

Cast: Asa Butterfield, Cora Kirk

Prodotto da: Shiny Button, parte di Banijay