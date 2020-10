Amazon Prime Video, tre serie tv da non perdere a novembre

Dalla quarta stagione di "This is us" passando per tutte le stagioni di "Macgyver" fino alla nuova serie "The Pack" condotta da Lindsey Vonn

Mancano pochi giorni all'inizio di novembre e, con cinema e teatri chiusi in quasi tutta Italia, sono in molti a cercare film e serie tv sulle piattaforme streaming disponibili in Rete. Amazon Prime Video propone una ricca scelta di titoli che spaziano da grandi classici della televisione a nuove uscite che promettono sorprese a dir poco accattivanti.

This is us - Quarta stagione



Mentre la quinta stagione sta andando in onda dal 28 ottobre con un episodio a settimana sul canale americano Nbc, dal 1º novembre Amazon Prime Video Italia renderà disponibile la quarta stagione di "This is us". Composta da 18 episodi è stata trasmessa negli Stati Uniti in prima visione assoluta dal 24 settembre del 2019 mentre in Italia era andata in onda grazie a Fox Life, su Sky e Now TV dal 28 ottobre 2019. Il doppiaggio italiano degli ultimi cinque episodi aveva subito un ritardo a causa dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Gli episodi sono stati comunque trasmessi dal 24 marzo al 21 aprile 2020 in lingua originale sottotitolata in italiano. Dal 1º novembre 2020 Prime Video li caricherà sulla propria piattaforma per tutti i fan italiani della serie. Su Amazon erano già presenti gli episodi delle prime tre stagioni di "This is us". La quarta stagione aggiunge un tassello importante alle uscite del mese di novembre.

Macgyver - Tutte le stagioni



La celebre serie televisiva creata da Lee David Zlotoff e incentrata sull'omonimo personaggio di Angus MacGyver, interpretato da Richard Dean Anderson, arriva al gran completo su Amazon Prime Video Italia a partire dal 15 novembre. Trasmessa negli Stati Uniti per sette stagioni, dal 1985 al 1992, e in Italia dal 1986 su Italia 1, ogni mercoledì sera in prima serata, la serie è entrata in programmazione quotidiana nelle fasce orarie pomeridiane dal 1988 al 1992. MacGyver è un agente operativo di un'agenzia governativa (chiamata DXS che sta per Department of eXternal Services) che, successivamente, diventa un collaboratore della Fondazione Phoenix. È un eroe solitario che non fa uso di violenza né di armi da fuoco. Aiuta i deboli, rispetta l'ambiente, ama il prossimo ed è fiducioso nella legge. Un personaggio cult da riscoprire in una vera e propria maratona streaming per rivivere le atmosfere dei mitici Anni '80 e '90.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

The Pack - Prima stagione



La vera sorpresa tra le serie in uscita a novembre su Amazon Prime Video è la nuova serie originale non-fiction prodotta proprio da Amazon Original. Condotta dalla sciatrice medaglia d’oro Lindsey Vonn con la co-conduttrice canina Lucy, "The Pack" vedrà dodici squadre composte da cani e rispettivi padroni in un’epica avventura intorno al mondo. In palio per la coppia vincente la somma di 750mila dollari, di cui 500mila andranno ai vincitori e 250mila ad una charity per animali a loro scelta. Per vincere il montepremi, le squadre dovranno contare sulla comprensione reciproca, capendo la forza e la debolezza del compagno di avventure per dimostrare chi ha il legame più forte all’interno del branco. In ogni tappa ogni cane con il suo padrone dovranno affrontare prove divertenti ed emozionanti, ideate con l’aiuto di un team di validi veterinari ed esperti di cani certificati che accompagneranno il gruppo nel loro viaggio. Un format ideale per tutta la famiglia disponibile in streaming dal 20 novembre