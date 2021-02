Will Smith arriva su Netflix con una docu-serie sul 14esimo emendamento

Will Smith arriva su Netflix diventando il volto di un nuovo progetto molto interessante della piattaforma di streaming digitale: una docu-serie sul quattordicesimo emendamento della costituzione degli Stati Uniti d'America. L'attore americano, insieme a Larry Wilmore, infatti, provocherà gli americani sul cosiddetto 14° emandamento, sfidandoli a riflettere su cosa ne sanno e cosa vuol dire per loro essere "cittadini" ed essere "americani". Proprio queste sono alcune delle domande che verranno discusse nei sei episodi della durata di un'ora di "Amend: The Fight for America", la serie creata dai produttori Robe Imbriano e Tom Yellin.

«Sono onorato di presentare Amend: The Fight for America. Stiamo vivendo in un una società che non ha precedenti sia come Paese che come persone e credo che la comprensione personale della storia dovrebbe essere un imperativo per una vita più compassionevole - dichiara Smith - e comprendere al meglio il 14° emendamento credo sia fondamentale».

Amend: il cast e la data di uscita

La serie Amend debutterà su Netflix il 17 febbraio 2021 con la regia di Kenny Leon and Reinaldo Marcus Green e la sceneggiatura di Sasha Stewart.. Tra gli attori presenti nella docu-serie e che reciteranno alcune delle parti del quattordicesimo emendamento ci saranno: Mahershala Ali, Samuel L. Jackson, Diane Lane, Yara Shahidi, Lena Waithe, Samira Wiley, Laverne Cox, Joseph Gordon-Levitt, Sterling K. Brown, and Joshua Jackson.

Il trailer