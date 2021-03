American Horror Story 10: rivelato il tema della nuova stagione. Tutto quello che sappiamo

Finalmente sappiamo di cosa parlerà la nuova stagione di American Horror Story! Il creatore della serie, Ryan Murphy, ha, infatti, svelato il titolo e il tema del decimo capitolo della serie antologica attualmente in produzione. Come si chiamerà? Double Features e parlarà di due storie di terrore. Con un post su Twitter, infatti, Murphy ha pubblicato un breve teaseri di American Horror Story 10 che mostra sullo sfondo delle onde che si infrangono sulla spiaggia e una scritta che dice "Due storie horror in una sola stagione, una vicino al mare e una vicino alla spiaggia".

American Horror Story 10: Tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

È passato un anno da quando Ryan Murphy aveva pubblicato una prima foto del 10 capitolo della sua serie horror che ritraeva delle mani che cercavano di aggrapparsi alla terra dopo essere state in mare. Lo showrunner della serie aveva accompagnato questa immagine con la descrizione di alcune "cose che iniziano a trascinarsi a riva" facendo intendere potesse trattarsi di una sirena o un mostro marino di qualche genere. Oggi, abbiamo qualche indizio in più ma di una cosa siamo certi: American Horror Story 10 avrà come grande protagonista il mare. A differenza delle altre stagioni, però, le storie raccontate saranno ben due e non una sola (proprio per questo motivo il titolo della stagione è Double Feature). L'ipotesi più plausibile è che una storia possa avere come sfondo il mare e l'altra la spiaggia.

Lo stesso showrunner aveva pubblicato la prima foto dal set della serie che ritraeva i due protagonisti, Macaulay Culkin e Leslie Grossman mentre si trovavano sottobraccio sulla spiaggia, sottolineando che, "qualcosa di terribile stava per arrivave".

American Horror Story 10: cast

Nel cast della nuova stagione della serie di Murhpy troviamo alcuni volti storici della serie tra cui Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock, Frances Conroy ai quali si uniranno le new entry Leslie Grossman e Macaulay Culkin.

American Horror Story 10: data di uscita

Per quanto riguarda la data di uscita di American Horror Story 10 sappiamo che gli epsiodi della serie sono ora in produzione quindi ci si aspetta che la nuova stagione esca entro la fine dell'anno.