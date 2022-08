American Horror Story 11: annunciato il cast della nuova stagione (con un grande ritorno dal passato)

American Horror Story sta per tornare con la sua undicesima stagione ed è stata confermata, finora, fino alla tredicesima. La serie antologia di Ryan Murphy che, negli anni, ha conquistato tutti con un cast sempre stellare e una trama ogni volta più agghiacciante, debutterà a brevissimo con il suo nuovo e undicesimo capitolo ed è appena stato annunciato il nuovo cast che vedrà, a sopresa, un grande ritorno dal passato. Se la trama del nuovo capitolo è ancora misteriosa, i nomi delle attrici e degli attori coinvolti nella serie FX non lo sono più ma entriamo più nel dettaglio per scoprire chi ci sarà nel cast di American Horror Story 11.

American Horror Story 11: chi ci sarà nel cast

Uno dei grandi ritorni nel cast di American Horror Story 11 è Zachary Quinto, l'attore coinvolto nelle prime due stagioni della serie e, insieme a lui tornerà anche Billie Lourd, ormai presenza fissa dalla settima stagione dell serie. E poi ancora ci saranno Isaac Powell, apparso nel decimo capitolo e Patti LuPone, guest star della terza stagione. A fare il loro debutto nel franchise, invece, ci sono Sandra Bernhard, Joe Mantello e Chiarlie Carver, tutti attori che hanno già lavorato in passato con Ryan Murphy in Pose, Hollywood, The Normal Heart e Ratched.

L'unico mistero, finora, resta sulla storia e sull'ambientazione di questa undicesima stagione che non sono ancora state rivelate anche se, in giro, si sta vociferando sul fatto che la storia potrebbe svolgersi negli anni '70-'80.

Quando esce American Horror Story 11 e dove guardarlo

American Horror Story, in Italia è disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+ e l'undicesima stagione debutterà questo autunno.