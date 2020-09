"American Horror Story", Macaulay Culkin nel cast: scene hard con Kathy Bates

Vi ricordate l'ex bambino prodigio di "Mamma ho perso l'aereo", il biondissimo e simpaticissimo Macaulay Culkin?

Molti anni sono passati da quel celebre film per famiglie che ogni anno, verso Natale, viene immancabilmente riproposto sui vari canali tv, e abbiamo scoperto che l'attore ha perso molto della "poesia" legata al suo irresistibile personaggio Kevin. Forse anche un modo inconscio per slegarsi da quel personaggio che lo aveva relegato nell'elenco degli "enfant prodige" del cinema, alimentando (forse troppo) grandi aspettative.

Abbiamo visto il padre preoccupato per la presunta dipendenza di Macaulay dall'eroina, a un certo punto sembrava pure che l'attore fosse morto. Per poi rispuntare con barba e capelli, praticamente irriconoscibile ma almeno in ripresa da quel lungo periodo autodistruttivo.

E, proprio ad agosto, ha preso in giro chi continua a considerarlo come Kevin di "Mamma ho perso l'aereo": "Volete sentirvi vecchi? - ha commentato il 27 - Oggi compio 40 anni".

Insomma, tutto questo per dire che rivedremo Macaulay Culkin in azione sul piccolo schermo, nella decima stagione di "American Horror Story", su Amazon Prime Video, le cui riprese partiranno il prossimo mese. Ovviamente, cancellate dalla vostra testa l'innocente Kevin: sono passati 30 anni, e Macaulay interpreterà tutt'altro ruolo, e gli ideatori parlano di una parte decisamente "folle". Pare anche, tra l'altro, che l'attore prenderà parte a delle scene di sesso sfrenato con Kathy Bates, e che abbia commentato dicendo che è il ruolo per cui è nato. Insomma, spettatori avvisati...