Netflix farà una serie sulla vita di Gesù. Tutto quello che sappiamo finora

Netflix è pronta a raccontare la storia di Gesù. Il prossimo progetto della piattaforma di streaming, infatti, si intitola American Jesus ed è l'adattamento seriale di una saga di fumetti di Mark Millar sulla reincarnazione di Gesù in un ragazzo di dodici anni che, improvvisamente, è in grado di trasformare l'acqua in vino, far camminare gli storpi e anche resuscitare i morti. Dopo l'uscita di Jupiter's Legacy e Super Crooks, l'universo di fumetti di Mark Millar torna a popolare il catalogo di Netflix con un nuovo appassionante adattamento televisivo. Ma chi sarà coinvolto in questo progetto e quando potremo trovarlo in streaming? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sul nuovo grande titolo di Netflix: American Jesus.

Tutto sui fumetti di Mark Millar da cui è tratta la serie

Pubblicata per la prima volta nel 2004, con il nome di Chosen, questa serie di fumetti che diventerà presto un nuovo titolo Netflix, con protagonista Gesù, è stata tra le prime opere del cosiddetto Millarworld. Solo successivamente il fumetto, scritto da Millar e disegnato da Peter Gross, è stato ripubblicato con il nome di American Jesus in tre volumi finendo tra la libreria di fumetti del Millarworld di cui Netflix ha acquisito i diritti nel 2017.

Di cosa parla American Jesus e i nomi dietro al progetto

I nomi dietro al nuovo progetto di Netflix sulla storia di Gesù sono Everardo Gout e Leopoldo Gout, annunciati come co-showrunner e il primo sarà anche il regista della serie. Anche Stacy Perskie sta lavorando ad American Jesus insieme a Luis Rosales che sarà il direttore del casting. Di cosa parlerà la serie? La descrizione ufficiale del fumetto ci dà una solida indicazione di cosa possiamo aspettarci da American Jesus che sembra proprio seguirà da vicino il primo numero del fumetto:

“Dopo essere sopravvissuto a uno strano incidente, un ragazzo di dodici anni scopre di essere Gesù Cristo ritornato. Può trasformare l'acqua in vino, far camminare gli storpi... può persino resuscitare i morti. Come affronterà il suo destino e guiderà il mondo attraverso un conflitto che dura da migliaia di anni?"

Quando esce American Jesus su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale di American Jesus su Netflix ma possiamo aspettarci di vedere questa nuova serie già dal 2023 in quanto Mark Millar, lo scorso maggio 2021 aveva confermato che la serie sarebbe arrivata su Netflix entro un anno o due.