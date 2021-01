L'amica geniale, prime immagini dal set della terza stagione

L'amica geniale, serie di romanzi scritti da Elena Ferrante, è stata un vero e proprio caso letterario e ha dato vita a una serie televisiva che sta avendo altrettanto successo. Il regista Saverio Costanzo, nella fiction prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, Hbo e TIMvision, è riuscito a trasporre nel modo più fedele possibile i romanzi della misteriosa scrittrice.

La seconda stagione, 'Storia del nuovo cognome', proprio come la prima serie 'L'amica geniale', ha saputo tenere incollati gli spettatori che si sono emozionati per le vicende di Elena Greco (Lenù) e della sua amica d'infanzia, nata nello stesso rione di Napoli, Raffaella Cerullo (Lila o Lina). Le riprese della terza stagione sarebbero dovute ripartire a marzo 2020 ma la pandemia e il lockdown nazionale hanno bloccato tutto. Per questo, anche secondo la dichiarazione dell’Ufficio Cinema di Napoli, la terza stagione de L’amica geniale non sarà trasmessa sui canali Rai prima del prossimo autunno e non sarà più diretta da Saverio Costanzo. In attesa di vederla sul piccolo schermo, gli abitanti di Napoli hanno potuto godersi in questi giorni una prima anticipazione della nuova stagione. In città cast e maestranze sono al lavoro per girare i nuovi episodi di "Storia di chi fugge e di chi resta", con le due protagoniste nel pieno dell’età adulta. Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù) sono ancora sul set per girare le loro ultime puntate. Sul nome delle attrici che le rimpiazzeranno nei successivi episodi, invece, c'è però il massimo riserbo da parte della produzione. Piazza Dante, Piazza del Gesù di Napoli e via Caracciolo sono le location scelte per le riprese: dalle prime immagini rese note dalla produzione si nota come l’ambientazione abbia fatto un balzo in avanti rispetto alla seconda stagione, catapultando le amiche nei tumultuosi anni Settanta. L'emiciclo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II è stato ripulito dai graffiti mentre a Port'Alba è stato ricreato un negozio di vini, olio e liquori. Eccellente, oltre all'ambientazione e alla ricostruzione storica, anche il lavoro fatto sui costumi.

A fine febbraio le riprese si sposteranno tra Torino e Milano dove, nei mesi scorsi, la produzione ha portato a termine i casting per le comparse.La storia di Lila e Lenù, complice anche la collaborazione internazionale a livello di produzione, ha incantato e affascinato tutto il mondo: persino negli Stati Uniti amano e conoscono My Brilliant Friend, com’è stata rinominata e il New York Times l’ha inserita nella lista delle migliori serie tv del 2020.