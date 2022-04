Anatomia di uno scandalo: cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo thriller Netflix con Sienna Miller

Su Netflix sta per arrivare un nuovo legal drama e thriller psicologico. Si intitola Anatomia di uno scandalo, ha Sienna Miller tra i protagonisti e racconta una misteriosa storia di tradimenti, presunti stupri e uccisioni. Netflix la presenta come miniserie in sei episodi coinvolgente e appassionante ma cos'altro sappiamo su questo nuovo e atteso titolo Netflix di aprile? Scopriamolo insieme.

Qui il trailer di Anatomia di uno scandalo

Di cosa parla Anatomia di uno scandalo

Questa serie racconta la vita dell'alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici in cui la verità è sospesa tra giustizia e privilegio. James e Sophie Whitehouse vivono una realtà idilliaca ed elitaria. Con una carriera da ministro e una famiglia amorevole, il percorso di James sembra non avere ostacoli. Finché un segreto scandaloso non viene a galla. L'avvocata Kate Woodcroft segue invece un percorso ben diverso, in cui i processi rischiano di minacciare Westminster, il matrimonio dei Whitehouse, ma anche la sicurezza in se stessa.

Chi c'è nel cast di Anatomia di uno scandalo

Nel cast di Anatomia di uno scandalo troviamo: Sienna Miller (American Sniper, The Loudest Voice - Sesso e potere), Michelle Dockery (The Gentlemen, Downton Abbey), Rupert Friend (Homeland - Caccia alla spia, Morto Stalin, se ne fa un altro), Naomi Scott (Aladdin, Charlie's Angels), Josette Simon (Le streghe), Geoffrey Streatfeild(L'altra donna del re) e Joshua McGuire (Lovesick).

Quando esce Anatomia di uno scandalo su Netflix

La nuova miniserie in sei episodi di Netflix debutterà il prossimo 15 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.