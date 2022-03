È ufficiale, And Just Like That 2 ci sarà

È ufficiale, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis torneranno sul piccolo schermo nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte! Ebbene sì, And Just Like That, il chiacchieratissimo sequel di Sex and the City è stato confermato per una seconda stagione. A dare l'annuncio ai fan della serie è stato il canale che la distribuisce da oltre vent'anni, Hbo insieme allo showrunner Michael Patrick King. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su And Just Like That 2.

Tutto quello che sappiamo su And Just Like That 2

La prima stagione di And Just Like That è arrivata a dicembre, con dieci episodi inediti che hanno rivoluzionato per sempre la trama di una delle serie più cult degli anni 2000. Il successo del revival è stato sorprendente, anche se qualche critica non è mancata, ma non è bastata a far sì che il network americano non ordinasse altri episodi della serie. È così che si è deciso, in accordo con le tre attrici che hanno scelto di tornare in pista nei panni dei loro personaggi identificativi, di portare avanti una storia che aveva ancora tanto da raccontare. Per quanto riguarda la trama della nuova stagione non sappiamo ancora nulla ma possiamo immaginare che riprenderà il racconto da dove era stato lasciato e troveremo Carrie alle prese con una nuova vita sentimentale dopo la morte di Big, Miranda che deve capire se e come potrà svilupparsi il suo rapporto con Che e Charlotte con due figlie adolescenti e una carriera nell'arte che forse potrebbe diventare di nuovo protagonista della sua vita.

Quando esce And Just Like That 2 e dove vederlo in Italia

Non c'è ancora una data ufficiale di uscita di And Just Like That 2 ma possiamo immaginare di poter tornare a vedere le nostre amate Carrie, Miranda e Charlotte tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. In Italia la serie sarà distribuita molto probabilmente da NowTV proprio come è accaduto con la scorsa stagione.