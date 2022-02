And Just Like That 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

Si è appena conclusa con l'uscita del suo decimo e ultimo episodio. Stiamo parlando di And Just Like That, il revival di Sex and the City che negli ultimi due mesi ha ripreso il racconto di una delle storie più amate del piccolo schermo, quella di un gruppo di amiche a Manhattan alla ricerca dell'amore e di se stesse. Queste ragazze, oggi cinquantenni, sono tornate a mostrarsi nella loro versione più matura alle prese con matrimoni, figli cresciuti, crisi d'identità e imprevisti della vita. Il pubblico si è diviso molto su questo revival, c'è chi l'ha amato, chi l'ha odiato, chi ha ritenuto non fosse necessario e chi pensa abbia rovinato la trama di Sex and the City ma una cosa è certa, And Just Like That ha sicuramente fatto parlare di sé. Tra la morte di alcuni dei personaggi cruciali della storia, Miranda che si innamora di una donna e lascia sua marito e Charlotte che deve adattarsi ai grandi cambiamenti della vita, questa serie ha trattato diversi temi di attualità. Ma dopo il gran finale di serie ci sarà un continuo per And Just Like That o questo esperimento si fermerà con una sola stagione? Scopriamolo insieme.

Ci sarà And Just Like That 2?

Per ora non ci sono conferme o smentite su una seconda stagione di And Just Like That. Tutto dipenderà dal calcolo degli ascolti e dal successo che questo revival ha avuto ma, ancora di più, dalla volontà delle attrici di voler continuare a raccontare la storia di Carrie, Miranda e Charlotte. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

