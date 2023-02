Sam Smith sarà una guest star in And Just Like That 2

Sembra proprio che la seconda stagione di And Just Like That sia piena di sorprese. La più recente? Il fatto che Sam Smith sarà guest star in uno dei nuovi episodi del secondo capitolo della serie revival di Sex and the City. L'artista britannico, con alle spalle diversi premi prestigiosi tra cui Grammy, Oscar e anche Golden Globe, farà un cameo nella nuova stagione di And Just Like That che è, attualmente, in fase di produzione. A dare notizia di questo cameo molto speciale sono stati sia il cantante che la pagina Instagram della serie Hbo Max che ha svelato un'immagine di Sam sul set di And Just Like That pronto a fare qualcosa di "empio", usando le sue parole.

"Pronto per qualcosa di empio sul set", scrive Sam Smith nella didascalia delle foto che lo ritraggono pronto per debuttare come attore in And Just Like That e chissà a cosa si riferirà con questa frase molto allusiva.

Intanto è partito il toto-personaggio e in tantissimi si stanno chiedendo quale sarà il suo ruolo nella serie. Per ora non è trapelato nessun dettaglio su chi interpreterà Smith nel capitolo due di And Just Like That, se se stesso o un personaggio di finzione. Intanto possiamo immaginare che, essendo lui non binario, potrebbe interagire con il personaggio di Che Diaz, anch'essa non binaria che, alla fine della prima stagione della serie, era pronta per trasferirsi a Los Angeles insieme a Miranda. Sarà proprio lì che incontrerà Sam Smith? Staremo a vedere.

Per ora, intanto, le riprese della seconda stagione della serie vanno avanti e proprio poco fa era stato avvistato sul set anche John Corbett, l'interprete dell'ex fidanzato di Carrie, Aidan che potrebbe tornare insieme alla sua ex fiamma nel nuovo capitolo di serie.

Quando esce And Just Like That e dove vederlo in Italia

La nuova stagione della serie non ha ancora una data di uscita ufficiale ma una cosa è certa, in Italia sarà possibile seguirla su Sky e in streaming su Now tv, sicuramente entro la fine del 2023.