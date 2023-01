And Just Like That 2, cosa sappiamo finora e quella foto di Carrie e Aidan spiegata

"Shh, non ditelo a nessuno" ed è così che Carrie Bradshaw ha annunciato a tutto il mondo che nella prossima stagione di And Just Like That, Aidan sarà uno dei protagonisti della serie. E non solo. Il personaggio interpretato da John Corbett, ex fidanzato storico della Bradshaw, potrebbe tornare anche insieme a lei da quanto si sta vociferando online dopo quello scatto inequivocabile, tratto dal set dei nuovi episodi di And Just Like That, dove i due si tengono mano nella mano.

Sarà vero o solo uno scherzetto per confondere le acque da parte dei creatori della serie? Per ora non possiamo saperlo, dopotutto, il fatto che i creatori di questo sequel di Sex and the City siano soliti far credere ai fan cose che poi si riveleranno false, è ben noto. Lo avevamo visto già con la prima stagione dove, al contrario di ciò che tutti avrebbero mai pensato, è stato ucciso uno dei personaggi cardine della serie, Mr. Big e non solo, è stato fatto fuori nel primo episodio, un colpo di scena totalmente inaspettato.

Ma torniamo alla seconda stagione. Se ora è cosa certa che Aidan tornerà nella trama di And Just Like That 2, che ruolo avrà e cosa sappiamo finora sui nuovi episodi della serie? Scopriamolo insieme.

And Just Like That 2: cosa aspettarci e che ruolo avrà Aidan

La nuova stagione della serie sulla giornalista appassionata di moda a New York City ha tante trame da portare avanti per ognuno dei personaggi principali di questa storia. Ricordiamo che avevamo lasciato Carrie, dopo il lutto per la perdita del marito, aprire il cuore a un altro uomo ma, stando alle immagini trapelate finora sui social, quest'uomo non sarà quello con cui è uscita nella prima stagione della serie ma potrebbe essere proprio la sua vecchia fiamma Aidan. L'ultima volta che Carrie aveva incontrato questo personaggio era stato nel secondo film di Sex and the City, dove Carrie, in vacanza ad Abu Dhabi, si era imbattuta in un mercatino proprio nel suo ex fidanzato scoprendo che lui aveva tre figli e i due si erano perfino scambiati un bacio.

Il ritorno di Aidan nello show è stato vociferato da tempo e anche sperato da molti fan che hanno sempre pensato che l'uomo giusto per Carrie fosse lui e non Big. Sarà davvero così nella nuova stagione della serie HBO? Staremo a vedere.

Quando esce And Just Like That 2 e dove vederla in Italia

And Just Like That 2 debutterà con i nuovi episodi nel 2023 anche se finora non è stata ancora annunciata la data ufficiale di uscita della serie. In America andrà in onda sulla HBO, in Italia sarà distribuita, invece, su Now tv.