And Just Like That 2, si comincia! Al via le riprese della nuova stagione

Si comincia, And Just Like That è pronta a tornare con la sua seconda stagione. Come lo sappiamo? Sono le sue protagoniste a rivelarcelo, da Sarah Jessica Parker a Sara Ramirez che, sui loro profili Instagram, hanno condiviso le prime immagini del nuovo copione del seguito del revival di Sex and the City. Le star della serie HBO Max, in Italia distribuita da Now Tv, hanno voluto far sapere al pubblico e ai numerosissimi fan della serie che stanno lavorando ai nuovi episodi.

“Solo questo. Per adesso. X, SJ", ha scrito la Parker sul suo Instagram pubblicando una foto della sceneggiatura dell'episodio 201 e cancellando il titolo.

Come lei anche Sara Ramirez, new entry della serie, ha postato la foto del copione dei primi due episodi di And Just Like That 2 pronta a scoprire quale sarà il futuro del suo dibattutissimo personaggio, Che, e ha accompagnato la foto con la scritta "Shhh".

Oltre alle due attrici, a darci qualche indizio sulla nuova stagione di And Just Like That è anche Evan Handler, l'interprete di Harry, il marito di Charlotte che, si è mostrato nel reparto guardaroba della serie intento a fare una prova abito.

And Just Like That 2: tutto quello che sappiamo finora

La seconda stagione della serie sequel di Sex and the City, basata sul libro di Candace Bushnell vede il ritorno sul piccolo schermo dei personaggi iconici della serie originale come Sarah Jessica Parker, Kristen Davis e Cynthia Nixon. La produzione originale di HBO Max include nel cast anche Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Handler. La serie è stata rinnovata per la seconda stagione già all'inizio di quest'anno con il produttore esecutivo Michael Patrick King che ha affermato: "Sono felice ed entusiasta di raccontare altre storie su questi personaggi vivaci e audaci, interpretati da questi attori potenti e straordinari. Il fatto è che siamo tutti entusiasti. E così, la nostra vita sessuale è tornata". Tra le novità della seconda stagione di And Just Like That c'è anche John Corbett che torna nei panni dell'ex di Carrie, Aidan e sembra proprio che tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Quando esce And Just Like That 2

And Just Like That in Italia è distrubuita da Now Tv ma per quanto riguarda la data di uscita