And Just Like That e l'eterno dilemma sui matrimoni "felici" o stabili: la recensione dell'ottavo episodio

In un episodio che, preso nell'insieme, non sembra portare da nessuna parte, nè aggiungere nulla di nuovo alla trama di And Just Like That, c'è un momento, una scena che racchiude, pur nella sua brevità, tutta l'essenza di uno dei grandi dibattiti del mondo contemporaneo: cosa vuol dire essere felici e dove si nascone la felicità nella vita matrimoniale. Solitamente, crescendo, il concetto che si ha dell'amore e della coppia cambia, matura, passando dalla convinzione che per essere felici in coppia questa debba essere costituita da andirivieni di momenti di crisi ed emozioni forti a quella secondo cui stare bene insieme significhi essere sereni, stabili, senza picchi eccessivi né in positivo né in negativo. Ecco, nel nuovo episodio di And Just Like That ci viene messo davanti agli occhi questo quesito: un matrimonio è un buon matrimonio solo se fatto di emozioni forti oppure è un buon matrimonio anche se fatto di divano, TV e serate semplici l'uno accanto all'altro?

A darci due risposte contrastanti sono Steve e Miranda, i protagonissimi del bellissimo dialogo sull'amore "stabile" che ha dato a questa nuova puntata della serie Hbo una profondità e un senso che mancavano.

Quanto vale la pena rincorrere il brivido quando davanti a noi si ha già tutto quello che ci serve? Miranda sceglie di chiedere a Steve il divorzio e porre fine a una delle relazioni più belle e longeve della serie, sopravvissute a un cancro, a un figlio non desiderato e a genitori anziani con malattie mentali. Steve e Miranda erano l'esempio concreto di due persone diverse che, stando insieme, sono diventate le versioni migliori di sé imparando l'uno dall'altra a smussare gli angoli più ruvidi del proprio carattere per arrivare in punti della vita che non avrebbero mai potuto raggiungere da soli. Steve è il motivo per cui Miranda ha smesso di essere la fredda e razionale donna in carriera, è Steve che l'ha resa mamma, è Steve che l'ha fatta sentire protetta e desiderata e, ora, sembra che lui sia solo il motivo della sua infelicità. L'evoluzione del personaggio di Miranda in questa nuova versione di Sex and the City sta buttando all'aria tutto il bello che questa donna aveva costruito nelle sei stagioni precedenti, il tutto per rincorrere un'amore apparente con una donna che oggi c'è e domani, chissà.

Steve dà una grande lezione di vita alla sua donna e alle donne che vedranno l'episodio, ricordando che la vita di coppia è fatta di semplice quotidianità, di stabilità e, forse, la felicità sta proprio in questo.

And Just Like That, a due episodi dal suo finale, sta deludendo molto nella raffigurazione dei personaggi femminili che sono sempre stati il caposaldo dell'intera serie. Da un lato c'è Carrie che è sempre più immatura, dall'altro Miranda la sta seguendo a ruota libera e, infine c'è Charlotte che, forse, è l'unica che si sta salvando, sorprendendoci ogni volta per la sua capacità di trasformazione.

Cosa accadrà negli ultimi due episodi della serie? Staremo a vedere ma, intanto, speriamo che la trama della serie prenda una piega migliore.