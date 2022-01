Tutte le recensioni di And Just Like That episodio per episodio

I fan di Sex and the City hanno aspettato per anni di rivedere sul piccolo schermo le loro amate ragazze di Manhattan alla ricerca dell'amore e di se stesse. Ci è voluto un po' di tempo ma Carrie, Charlotte, Miranda (e spiritualmente Samantha) sono tornate a calcare le strade della Grande Mela e a raccontarci le loro storie nei loro cinquant'anni con And Just Like That, una versione moderna e adulta di Sex and the City che racconta l'amore maturo, la concretezza dei matrimoni e il bello e il brutto di crescere figli adolescenti nel mondo contemporaneo. Con dieci episodi pubblicati uno a settimana (come ai vecchi tempi) questa nuova Sex and the City fa tornare sul piccolo schermo tutto il fascino della serie originale e non manca di sconvolgere i fan qua e là con qualche inaspettato risvolto di trama. Ma il bello dei revival è anche questo, si sa che non saranno mai come le serie da cui sono tratti, così come noi spettatori siamo persone in età e fasi della vita diverse, ma non per questo non vale la pena continuare a raccontare le loro storie.

