Andor, il trailer e la nuova data di uscita della serie di Star Wars

Star Wars non si ferma mai. Una nuova data di uscita e il nuovo trailer di Andor, la serie originale targata Lucasfilm. I primi tre arriveranno in esclusiva su Disney+ dopo l'estate.

“La serie è un prequel di Rogue One: A Star Wars Story” - spiega il creatore e showrunner Tony Gilroy - La storia ha inizio cinque anni prima degli eventi di Rogue One e segue Cassian Andor nel viaggio che lo condurrà a quel film. Abbiamo realizzato dodici episodi per la prima stagione. Questi dodici episodi coprono un anno di tempo. Ne realizzeremo altri dodici che ci racconteranno cosa è avvenuto nel corso dei quattro anni precedenti a Rogue One”. Una seconda stagione già in cantiere? Staremo a vedere.

Secondo Diego Luna, Andor era l’occasione perfetta per esplorare il passato del suo personaggio: “Penso che un film possa raccontare soltanto un numero limitato di eventi e situazioni. Anche se in Rogue One ci sono dei momenti in cui Cassian parla del suo passato più recente, di ciò che ha affrontato e dei motivi che lo spingono ad andare fino in fondo, ci sono ancora molte domande su questi personaggi. Ma in questa serie abbiamo finalmente l’opportunità di esplorare in modo molto specifico le origini di un rivoluzionario e la sua graduale presa di coscienza. Avevamo a disposizione tutto il tempo necessario per raccontare qualcosa di sottile e stratificato, che fornisce un'ulteriore ricchezza a quello che vediamo”. Prosegue: “Sappiamo già cosa accadrà, ma la cosa più importante è la prospettiva narrativa che uno sceneggiatore e un regista sono in grado di fornire. È come quando vai a vedere un dramma di Shakespeare o quando conosci già la storia, ma vuoi scoprire in che modo sarà resa unica. Dipende tutto dalle persone che raccontano la storia”.

Andor, il trailer

Andor, la trama

La serie esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza, e raccontala storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle e nell'uomo che è riuscito a rubare i piani di costruzione della Morte Nera.

Andor, il cast e la produzione

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Il trailer sembra annunciare anche il ritorno di Forest Whitaker nei panni di Saw Gerrera. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Andor, la nuova data di uscita

La serie, che si svolge prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, ha una nuova data di debutto e arriverà in esclusiva su Disney+ mercoledì 21 settembre con i primi tre episodi.