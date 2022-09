A che ora escono gli episodi di "Gli Anelli del Potere" su Prime Video

La sera di giovedì 1 settembre, alcuni abbonati di Prime Video hanno notato che i primi due episodi di Gli Anelli del Potere - Rings of the Power erano già disponibili, diverse ore prima della mezzanotte di venerdì 2 settembre, che era la data di uscita ufficiale della premiere di questa maxi serie tv prequel del Signore degli Anelli.

Così, in tanti hanno provato a cercare il terzo episodio (qui il nostro riassunto con le spiegazioni del caso) la sera di giovedì 8 settembre, che però non è uscito neanche alla mezzanotte. A questo punto, considerato che la prima stagione (a proposito, è stata già confermata anche la terza) è composta in totale da 8 episodi, è bene chiarire una volta per tutte a che ora escono gli episodi di Gli Anelli del Potere. E anche il perché.

A che ora escono gli episodi di Gli Anelli del Potere su Prime

Come comunicato ufficialmente da Prime Video, i nuovi episodi debuttano ogni venerdì mattina alle ore 6:00. Questo vale già dall'episodio 3 uscito nella mattina del giorno venerdì 9 settembre, e così varrà per le puntate numero 4 (16/9 ore 6:00), 5 (23/9 ore 6:00), 6 (30/09 ore 6:00), 7 (7/10 ore 6:00) e per l'ultimo episodio, il numero 8, che uscirà venerdì 14 ottobre alle ore 16.

Perché è cambiato l'orario

In sostanza, per la premiere Amazon aveva deciso di rilasciare su Prime Video gli episodi in base ai diversi fusi orari, mentre dal terzo episodio tutte le puntate sono programmate per uscire contemporaneamente: quindi in pratica le puntate escono nella prima serata (alle 21) del giovedì nel fuso orario del Pacifico (quello degli stati più a ovest degli USA continentali, come la California).