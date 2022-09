Gli Anelli del Potere, il riassunto del terzo episodio (per chi non ha letto i libri)

Con l'episodio numero 3, intitolato Adar e uscito venerdì 9 settembre, Gli Anelli del Potere ingrana decisamente suelle sue trame: questo almeno è la nostra impressione, dopo aver visto una puntata densa di cose da ricordare e che ha fatto sorgere molte domande a cui cercare risposte. O meglio, se siete tolkeniani di ferro è probabile che già conosciate le risposte, in questo articolo invece riassumeremo la trama degli episodi e spiegheremo ai meno esperti un po' di cose, tra cui quali sono i personaggi presenti nei libri e quali inventati dai creatori della serie di Prime Video.

Il riassunto dell'episodio 3 "Adar"

La puntata riprende da dove era finita la seconda, con Galadriel che si sveglia e cerca di capire se è stata salvata o fatta schiava. Il capitano della nave, che scopriremo chiamarsi Elendil (e se non lo sapete non è un personaggio da poco, ma ci torniamo dopo) porta lei e Halbrand a Numenor, un'isola a occidente della Terra di Mezzo che fu creata dai Valar (che sono gli Ainur di grado superiore, e a loro volta sono le creature divine create dal dio creatore Eru Ilúvatar) e donata dagli Elfi ai Dúnedain (una razza di uomini) come ricompensa per aver combattuto contro Morgoth nella Prima Era.

I Numenoriani però hanno bandito gli Elfi perché se ne sentivano soggiogati, e quindi l'arrivo di Galadriel non è preso bene dalla regina reggente Tar-Miriel e dal suo cugino consorte per forza Ar-Pharazôn. Halbrand però si riscopre diplomatico e riesce a guadagnare tempo prima di essere subito giustiziati (ma poi si farà lo stesso imprigionare per una rissa con dei uomini lavoratori a cui aveva rubato un medaglione che permette di forgiare il metallo nell'isola). Galadriel sfugge presto alle sue guardie ma si imbatte di nuovo in Elendil, di cui intuisce invece il rispetto per gli Elfi, e infatti si fa accompagnare nella parte occidentale di Numenor dal Concilio dei Saggi per trovare un modo, o meglio una nave per tornare nella Terra di Mezzo, e incidentalmente per capire che c'è un piano segreto per diffondere il male ("non farlo sopravvivere, ma diffondere") dopo la morte di Morgoth prendendo come base le Southlands (vicino a dove in pratica sorgerà Mordor). Naturalmente Halbrand farà parte della spedizione in quanto re delle Southlands.

Ed eccoci qui, dove Arondir è stato rapito dagli orchi, che parlano del loro leader col nome di Adar (da non confondere con Arda, che è il nome del mondo). Il nostro elfo viene messo a scavare tunnel come uno schiavo, e tra gli altri schiavi riconosce alcuni elfi, con i quali provano a mettere in atto un piano per far sì che almeno uno di loro scappi e torni con i rinforzi. Per far ciò sfruttano il fatto che gli orchi non resistono alla luce del sole (ed ecco i tunnel, ed ecco perché nessuno li trovava), ma dopo una bella scena di combattimento anche l'ultimo amico elfo viene ucciso e Arondir viene portato da Adar, che dovrebbe essere interpretato da Joseph Mawle, il Benjen Stark di Game of Thrones (dovrebbe perché è stato notato il suo nome da alcuni fan nei titoli di coda, ma non si sa il nome del suo personaggio).

Facciamo un passo di lato, o meglio sul sentiero dove le Pelopiedi Nori (simil Frodo) e Poppy (simil Sam) nascondono ancora lo Straniero (e ci torniamo), ma ormai la migrazione è decisa nonostante la cavilia rotta del padre di Nori. Come se non bastasse, durante una sorta di funzione religiosa di ricordo di chi è rimasto indietro nelle migrazioni precedenti lo Straniero si fa scoprire, per di più con un foglio rubato da Nori al libro delle stelle di Sadoc. Il quale, per fortuna, non condanna del tutto la famiglia di Nori a restare indietro, ma considerate la situazione fisica del capofamiglia la situazione sarebbe possibile. Ovviamente sarebbe perché lo Straniero aiuta la famiglia Brandifoot a riprendere il cammino.

Chi è Adar

Risposta breve: Adar sembra essere il "grande cattivo" di questa stagione. Il punto è se si tratti di un altro nome di Sauron, come sostengono gli elfi con cui parla Arondir in catene, o se invece sia "solo" un emissario, un luogotenente di Sauron. E in questo secondo caso, secondo alcuni "occhi di falco" l'immagine sfocata di Adar con cui termina l'episodio lascia intravedere delle orecchie a punta. E quindi Adar potrebbe essere un nobile elfo "caduto" e servitore di Sauron, nella fattispecie colui che guida gli orchi.

Infatti in elfico "adar" significherebbe "padre", ma ciò potrebbe essere un epiteto per un "padre spirituale" come Sauron o proprio come una sorta di plasmatore, e se fosse un elfo si spiegherebbe il nome in quella lingua, anche se alcuni hanno fatto notare che ciò sarebbe in contrasto con il canone per cui sono stati degli uomini a creare gli orchi e non gli elfi come in una precedente teoria.

Chi è lo Straniero caduto dal cielo

Se avete letto qualche teoria qui e là, è probabile che abbiate letto che il misterioso straniero possa essere Gandalf (che fa parte degli Ainur, precisamente uno stregone o istaro dei Maiar, che sono quelli di grado inferiore ai Valar). Non è da escludere che i creatori abbiano deciso di creare questa storia per alimentare la speranza dei fan di ritrovare un personaggio così amato, e magari anche di "accontentarli", ma va detto che in teoria Gandal compare nella Terza Era, mentre qui siamo nella Seconda. Quindi potrebbe essere un altro Ainur, o qualcosa di totalmente nuovo.

Quali sono i personaggi "inventati" di questo episodio

Il primo è ovviamente Arondir, e si era capito anche da certe polemiche. Anche Halbrand, scoperto da Galadriel come re delle Southlands, non esiste nei libri di Tolkien, anche se ci ricorda un po', per indole e per dilemmi personali legati agli antenati, Aragorn del Signore degli Anelli. Per quanto riguarda Adar, non è attestato come altro nome di Sauron nei libri, quindi anche questo è opera dei creatori della serie. Nori, Poppy, la famiglia di Nori, Sadoc e gli altri Pelopiedi sono anch'essi personaggi inventati, ma i Pelopiedi esistono eccome nell'epica tolkeniana.

I personaggi presenti nei libri (e nelle wiki)

Tra quelli presenti in questo episodio, sono personaggi rilevanti del mondo di Tolkien innanzitutto Galadriel (ovviamente), ma anche Elendil e il figlio Isildur, mentre la figlia Eärien è inventata. Se non avete letto i libri ma non temete gli spoiler, in rete è pieno di wiki dei fan che riportano fedelmente le biografie di Elendil e Isildur. Lo stesso vale per la regina Tar-Miriel e il re Ar-Pharazôn: le loro storie sono molto importanti nella storia di Arda, se volete saperne di più basterà cercare i loro nomi e comunque essere preparati al fatto che qualcosa può cambiare dai libri alla serie, noi non diciamo altro.