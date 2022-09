Gli Anelli del Potere, il riassunto del quarto episodio (e le spiegazioni del caso)

Venerdì 16 settembre, alle prime luci dell'alba italiana, è uscito The Great Wave, in italiano La grande onda, quarto episodio (su 8) della prima stagione di Gli Anelli del Potere, l'ormai celeberrima serie tv prequel e spinoff de Il Signore degli Anelli.

Se avete visto la quarta puntata e vi è rimasto qualche dubbio siete nel posto giusto, perché proveremo ad affrontare i punti più importanti dell'episodio di questa settimana. Se però non avete ancora guardato The Great Wave vi consigliamo di fermarvi per evitare spoiler, ed eventualmente di andare a leggere le spiegazioni delle puntate precedenti (in particolare la terza).

Cosa succede nell'episodio 4 a Numenor

Dunque, Galadriel aveva convinto Elendil a unirsi a lei nella missione per salvare la Terra di Mezzo dall'annunciato ritorno di Sauron, però la regina reggente Mìriel non sembrava molto d'accordo nel dare sostegno all'Elfa.

Ed eccoci a Numenor, con Mìriel che celebra una specie di battesimo di gruppo dei nuovi nati, quando una gigantesca onda (quella del titolo dell'episodio) travolge lei e il suo palazzo. Ma subito dopo scopriamo che è solo un incubo della regina, o forse no?

Ad ogni modo, mentre Isildur si fa cacciare (e fa cacciare anche i suoi amici) dai guardiani del mare per la solita distrazione della voce che lo chiama dalle coste di Valinor, e mentre sua sorella Earendil viene corteggiata dal figlio di Pharazon, Galadriel prova a convincere Mìriel con le minacce e gli insulti, chiedendo di parlare con il re rinchiuso nella torre come un cliente fastidioso che pretende di parlare col direttore del supermercato.

E Mìriel giustamente la sbatte in una cella, accanto alla quale per fortuna di Galadriel c'è quella di Halbrand. Il re in esilio delle Southlands fa notare a Galadriel che per convincere la regina deve pungerla sul vivo, e trovare appunto il modo di parlare con Tar-Palantir. Quindi si libera facilmente delle guardie mandate da Miriel a scortarla fino a Valinor invece che nella Terra di Mezzo, e arriva indisturbata nella torre per trovare Tar-Palantir ma anche la figlia Miriel.

E qui capiamo diverse cose: che Miriel non odia gli Elfi ma è stata messa sul trono apposta per bilanciare la "follia" del padre che voleva una nuova alleanza con gli Elfi; e che i Palantiri - gemme sferiche create dagli Elfi e portate a Númenor e che in pratica servono per comunicare a grandi distanze ma anche per mostrare il futuro - profetizzano da tempo la fine di Numenor sotto una grande onda, con la tragedia che è destinata a iniziare proprio con l'arrivo di Galadriel.

Perciò Miriel si dispiace ma conferma la sua decisione di far scortare Galadriel a ovest verso le terre degli Elfi e non a est verso la Terra di Mezzo. Poi però quando sta per partire l'albero bianco di Numenor perde i petali e la regina capisce che non è un bel segno, quindi cambia idea. Ora la regina seguirà Galadriel, Elendil (e ovviamente Isildur e i suoi amici, e sicuramente Halbrand) e tutte le donne e gli uomini volontari per andare nella Terra di Mezzo a combattere Sauron.

Cosa succede nell'episodio 4 tra Elrond e Durin

Ora riassumiamo in breve cosa succede tra l'Elfo Elrond e il principe dei nani Durin IV. Elrond ha convinto l'amico a partecipare alla costruzione della forgia immaginata da Celebrimbor, ma il nano si fa vedere poco dalle parti della torre e fa venire qualche dubbio ai due elfi.

Così Elrond prova a fare qualche domanda a Disa, la moglie di Durin, ma questa lo "rassicura" con una bugia. La realtà la scopriamo presto, grazie a Elrond che da lontanissimo usa i suoi "super poteri elfici" per leggere le labbra di Durin e Disa. In pratica il baule che Durin aveva mostrato al padre alla fine dell'episodio 2 conteneva il mithril.

Si tratta di un minerale "leggero come la seta, più duro dell'acciaio e più caro dell'oro" - e, per inciso, in Lo Hobbit una maglia di questo materiale sarà donata a Bilbo e Gandalf dirà che è più preziosa di tutta la Contea - ma anche molto difficile da estrarre, ragione per cui il re è contraio alla sua estrazione e il principe ha litigato col padre portando avanti una missione segreta.

Solo che mentre Durin parla con Elrond nella miniera c'è un crollo. Il principe si salva e anzi salva i suoi quattro compari, ma capisce di essersi fatto prendere troppo la mano dall'avidità e va a scusarsi con il padre, che lo perdona in un altro bel momento di rappacificazione tra padre e figlio, come quello che Elrond vorrebbe avere col padre che ora trasporta in cielo la stella del mattino.

Cosa succede nell'episodio 4 tra Arondir, Bronwyn e Theo

Ci eravamo lasciati con l'incontro tra Arondir e Adar e le ipotesi sull'identità di quest'ultimo. Nel nuovo episodio abbiamo la conferma che Adar non è Sauron ma un elfo - con diverse cicatrici sul volto - che spiega a Arondir che gli sono state dette così tante bugie che per spazzarle via bisognerebbe che un dio creasse un nuovo mondo da capo, e lui non è un dio ("ancora"), anche se gli orchi lo chiamano Padre (Adar in elfico).

Adar consegna un messaggio che Arondir deve riferire agli umani che si stanno rifugiando nell'ex torre di guardia di Ostirith, guidati da Bronwyn. Quindi Arondir viene lasciato libero, e mentre fa ritorno dagli umani fa in tempo a salvare Theo. Il figlio di Bronwyn, che ricordiamo avere una specie di elsa di una spada di Sauron, continua a fare di testa sua, lasciando la torre per cercare cibo nel villaggio abbandonato.

Ci va con il suo solito compagno di bravate, ma quando arrivano gli orchi Theo prima prova a difendersi con l'arma di Sauron, poi si rifugia per lunghe ore in un pozzo (mentre il suo amico è tornato alla Torre), quindi scappa e quando sta per essere ucciso da un orco viene salvato da Arondir, che lo porta indietro e ritrova Bronwyn.

Di nuovo nella Torre, Theo scopre che l'arma che ha rubato era nel fienile di Waldreg, il tizio della taverna del villaggio, che si dichiara seguace di Sauron, il cui ritorno è stato annunciato dalla cometa che abbiamo visto a inizio stagione. Theo sarà presto assoldato dalle forze del male? Vedremo...

Cosa succede nell'episodio 4 a Nori, i Pelopiedi e lo Straniero

Niente, non succede niente, nel senso che in un episodio intitolato La grande onda, che però parla soprattutto di rapporti tra genitori e figli, la storyline della famiglia Brandyfoot (o Brandipiede) non viene proprio affrontato.