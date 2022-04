Squid Game 2: tutte le anticipazioni (e due grandi ritorni nel cast)

Abbiamo la conferma: due vecchi volti di Squid Game torneranno nella secona stagione della serie! A raccontare al pubblico tutte le novità sul capitolo due del survival game sudcoreano, attualmente in fase di scrittura e ideazione, è stato lo stesso creatore Hwang Dong-hyuk che, alla rivista Deadline, ha rivelato diversi dettagli sulla prossima stagione di Squid Game a cui sta lavorando tra cui il fatto che due personaggi della prima stagione torneranno anche nel nuovo capitolo di serie. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Quale dei protagonisti di Squid Game tornerà nella seconda stagione?

I due personaggi di Squid Game che saranno di nuovo al centro della narrazione nella nuova stagione della serie Netflix sono: Gi-hun, il giocatore numero 456, interpretato da Lee Jung-Jae e Front Man, l'uomo dietro la maschera nera, il vero e proprio boss del gioco dello Squid Game interpretato da Lee Byung-hun. Si tratta di due ritorni prevedibili in quanto tra i pochi sopravvissuti al gioco mortale e ancora con diversi conti in sospeso. In Squid Game 2 Gi-hun cercherà in tutti i modi di opporsi ai creatori del survival game per eliminare questo gioco infernale una volta per tutte. Tra gli altri si vocifera anche del possibile ritorno di Kang Sae-byeok, la giocatrice numero 067 che, come ha detto scherzando il creatore della serie, "potrebbe avere una sorella gemella". ?

Squid Game contro il monopolio delle serie in lingua inglese

Il creatore di Squid Game, oltre a fare riferimento alle novità della seconda stagione della serie, ha anche sottolineato quanto speri che la sua serie possa aprire le porte a una maggiore apertura occidentale verso prodotti di lingua non inglese per abbattere una barriera linguistica abbastanza radicata. La speranza di Hwang Dong-hyuk è che il pubblico possa iniziare ad apprezzare la visione di una serie anche in una lingua che non conosce e aprirsi a nuove culture, tradizioni e suoni che, anche se apparentemente incomprensibili, hanno tanto da aggiungere alla narrazione.

Quando esce Squid Game 2 su Netflix

Sulla data di uscita di Squid Game non abbiamo alcuna certezza. Sappiamo che la serie è in fase di scrittura e probabilmente ci vorrà ancora un po' per le riprese e la post produzione, almeno un anno se non di più.