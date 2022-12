I live action (tratti da famosi anime) in arrivo su Netflix prossimamente

Netflix ha in serbo un bel po' di sorprese soprattutto per gli amanti degli anime. La piattaforma di streaming, infatti, per il prossimo anno ha intenzione di dedicare diversi nuovi titoli ad adattamenti seriali di famosissimi anime. Quali? Da One Piece ai Pokémon, sono diverse le nuove serie live-action che entreranno nel catalogo Netflix nei prossimi mesi. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta e quali anime diventeranno, molto probabilmente, alcuni dei migliori adattamenti Netflix di sempre.

One Piece

Partiamo da One Piece. Netflix, infatti, sta lavorando a un adattamento live-action dell'amata odissea dei pirati di Echiiro Oda. Qualsiasi fan preoccupato che la serie non sarà mai al pari del cartone può tranquillizzarsi perché Oda è fortemente coinvolto nella creazione della serie, e molte delle decisioni creative sono gestite da lui prima di essere messe in atto. Ciò significa che, a differenza di molti altri adattamenti live-action di amati manga e anime, la serie di One Piece sarà guidata dalla visione creativa dello stesso autore del manga. Meglio di così.

Dopo l'esecuzione del leggendario pirata Gol D. Roger, una nuova era dei pirati è arrivata, ispirata proprio dalle sue ultime parole. 24 anni dopo, Monkey D. Rufy, un pirata alle prime armi, sogna di diventare il prossimo Re dei pirati e si propone di trovare un suo equipaggio e cercare il leggendario tesoro, One Piece.

Pokémon

E come non citare l'adattamento seriale di uno dei più grandi successi degli ultimi vent'anni, i Pokémon. Questa serie, prevista per debuttare presto su Netflix, amplierà un franchise che conta già ben nove generazioni di Pokémon e un vastissimo mondo che ha conquistato grandi e piccini negli anni. La serie sarà un adattamento dell'anime, quindi per la prima volta nella storia dei Pokémon, vedremo Ash in live-action.

Per ora il like action dei Pokémon è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, quindi ci sarà da aspettare ancora un po' prima di trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

Death Note

E infine, attesissimo non solo dai fan dell'anime ma anche da quelli dei due registi che hanno preso in mano in progetto, i Duffer Brother, padri di Stranger Things, c'è l'adattamento di Death Note. I fratelli Duffer, dopo Stranger Things si dedicheranno, infatti, al primo live-action in lingua inglese del noto anime già adattato ben otto volte. Halia Abdel-Meguid, che ha lavorato a Doctor Who, e Miss Annity avrebbero scritto e prodotto esecutivamente la serie. Per il resto, Death Note dei Duffer, attualmente impegnati con la quinta stagione di Stranger Thigns, è ancora in fase di lavorazione.