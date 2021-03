Annie Murphy entra nel cast di Russian Dolls 2 di Netflix

Annie Murphy è entrata nel cast della seconda stagione della serie Netflix Russian Dolls. L'attrice è già nota al pubblico per aver interpretato Alexis Rose nella serie comedy Schitt's Creek per cui ha vinto anche un Emmy come miglior attrice non protagonista nel 2020 e, recentemente, la Murphie è stata anche nominata ai Golden Globes, sempre nella stessa categoria, per la stagione finale della serie. La stessa attrice reciterà anche nella serie della AMC “Kevin Can F**k Himself" la sitcom dove vestirà i panni di una casalinga che cerca di uscire dai confini della sua vita. Il ruolo che la Murhpie interpreterà nel secondo capitolo di Russian Dolls per ora è ancora ignoto ma siamo sicuri che presto potremo avere maggiori dettagli a riguardo.

Russian Dolls, tutto sulla prima stagione e cosa aspettarci dalla seconda

Russian Dolls è una serie Netflix del 2019 che subito dopo il debutto ha riscosso un certo successo di pubblico al punto da essere rinnovata subito dopo per una seconda stagione. La serie racconta la storia di Natasha Lyonne, una donna di New York che resta intrappolata in un infinito loop il giorno del suo compleanno dove muore e continua a rivivere la giornata della sua morte ancora e ancora. Nella prima stagione della serie c'erano anche attori come Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley e Charlie Barnett. Mentre, come guest actors c'erano Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Brendan Sexton III, Rebecca Henderson, Jeremy Bobb, Ritesh Rajan e Jocelyn Bioh.

La serie è stata nominata per ben 13 Emmy Awards vincendone tre. Cosa aspettarci da questa seconda stagione? Sicuramente tanto pathos e una trama avvincente tanto quanto quella della prima e siamo sicuri che, con il nuovo personaggio interpretato da Annie Murphie, ne vedremo delle belle!