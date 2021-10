Sarah Jessica Parker rivela la data di uscita di Sex and the City revival

L'attrice e interprete di Carrie Bradshaw svela ai fan quando potranno vedere i nuovi episodi di And Just Like That

Quale modo migliore di comunicare la data di uscita del revival di Sex and the City se non attraverso la sua protagonista indiscussa? Ebbene sì, è stata proprio Sarah Jessica Parker, l'interprete di Carrie Brdshaw a svelare ai fan della serieche sta per tornare con una nuova versione a 20 anni di distanza dalla fine della prima, quando uscirà su Hbo. Siete curiosi di saperlo? Diciamo che se tutto va bene torneremo in compagnia di Carrie, Charlotte e Miranda nel periodo natalizio ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quando uscirà And Just Like That e cosa sappiamo sul revival della serie più rivoluzionaria e amata degli anni '90.

Qui il video annuncio della data di uscita di Sex and the City Revival

La trama di And Just Like That

Il revival di Sex and the City riprenderà in mano la vita delle protagoniste della storia, Carrie, Miranda e Charlotte a 20 anni di distanza da dove l'avevamo lasciate alla fine della serie. In passato giovani alla ricerca dell'amore, oggi donne alle prese con la vita a 50 anni, i figli cresciuti, matrimoni in crisi e nuove sfaccettature professionali. Al centro della storia ci sarà sempre la loro amicizia e la vita nella New York di oggi tra modernità, tecnologia e una pandemia mondiale.

Nuovi e vecchi personaggi di Sex and the City revival

Il cast di And Just Like That, oltre alle tre protagoniste indiscusse Carrie, Miranda e Charlotte (purtroppo senza Samantha Jones che non tornerà) ci saranno diverse new entry. Il cast della nuova versione della serie Hbo, infatti, avrà, sia i figli cresciuti di Charlotte e Miranda, interpretati rispettivamente da Cathy Ang (Lily), Alexa Swinton (Rose) e Niall Cunningham (Brady) sia nuovi personaggi come quelli interpretati da Christopher Jackson e LeRoy McClain che hanno siglato un accordo per due ruoli ricorrenti nella serie. I due personaggi saranno collegati ad altri due nuovi volti della serie, cioè le attrici Nicole Ari Parker e Karen Pittman, che insieme a Sarita Choudhury saranno le nuove figure femminili che affiancheranno le veterane Carrie, Miranda e Charlotte e i rispettivi compagni Big, Steve e Henry. Tra i cameo, non abbiamo ancora conferme ma potrebbe esserci il ritorno della ex moglie di Big, Natasha.

Quando esce And Just Like That e dove vedere la serie in Italia

I nuovi episodi del revival della serie cult degli anni '90 uscirà sul canale statunitense Hbo nel dicembre 2021. Per quanto riguarda la data esatta non abbiamo ancora conferme ma sappiamo che in Italia sarà possibile vedere la serie su Sky e sulla piattaforma NOW sperando che la pubblicazione avvenga in contemporanea con gli Stati Uniti.