Tutto su Gli Ansiosi, la nuova serie svedese di Netflix da vedere tutta d'un fiato

Ha fatto il suo debutto su Netflix il 29 dicembre e in poco tempo ha saputo subito far parlare di sé. Spuntata sul catalogo della piattaforma di streaming un po' in sordina, Gli Ansiosi, la nuova miniserie svedese tra il dramma e il comico, il giallo e il thriller sta avendo sempre più consensi da parte del pubblico. Composta da sei episodi di 30 minuti l'una, questa serie si lascia guardare in un solo colpo e permette di entrare in un universo di finzione dove un gruppo di persone diventa ostaggio di un rapinatore durante la visita di una casa in vendita. Oltre a raccontare una storia di rapina, questa serie, però, ha la capacità di indagare sulla personalità dei suoi personaggi facendogli fare un percorso introspettivo alla ricerca di se stessi e della propria essenza. Questa serie molto intima è tratta dal romanzo omonimo di Fredrik Backman, edito nel 2019 ed è diretta da Felix Herngren e farà fare un bellissimo viaggio di scoperta su se stessi e sul rapporto con il diverso al suo pubblico.

La trama della miniserie svedese Gli Ansiosi

La commedia drammatica Gli Ansiosi narra la storia di un rapinatore di banche che fallisce miseramente quando tenta di fare un colpo in una banca priva di contante e finisce per prendere in ostaggio otto persone durante un "giorno porte aperte" in un appartamento. Quando decide di rinunciare, due poliziotti bislacchi di nome Jack e Jim (che sono anche padre e figlio) fanno irruzione nell'immobile. L'unico problema è che l'appartamento...è vuoto. In una serie di testimonianze contraddittorie, gli ostaggi raccontano la loro versione dei fatti, contribuendo a creare un mistero da giallo classico, ma divertente. Gli ostaggi condividono un segreto che crea un legame unico e quasi indissolubile tra di loro.

Qui il trailer de Gli Ansiosi