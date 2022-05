Netflix conquista Piazza Duomo. In 7000 all'anteprima mondiale di Stranger Things 4

Grande successo di pubblico per l'evento esclusivo di giovedì 26 maggio in Piazza Duomo a Milano dedicato all'universo di Stranger Things. Netflix, infatti, ha regalato a inumerosissimi fan della serie sci-fi creata nel 2015 da Ross e Matt Duffer la possiblità di vedere in anteprima mondiale il primo episodio di Stranger Things 4 nella piazza principale del capoluogo lombardo. In 7000 si sono riuniti per partecipare a questo momento imperdibile che ha anticipato di un giorno il debutto della prima parte della stagione su Netflix, uscita oggi, 27 maggio (per gli ultimi due episodi bisognerà invece aspettare il 1 luglio).

E non è finita qui perché prima della proiezione, uno straordinario varco spazio-temporale si è aperto sulla facciata dello storico Palazzo Carminati: uno scenografico spettacolo di luci ha permesso ai fan di immergersi nell’universo di Stranger Things. Il Sottosopra ha dominato le facciate di altri iconici luoghi in tutto il mondo: dall’Empire State Building a New York City (USA), a Bondi Beach (Australia), sul Gran Malecón de Barranquilla (Colombia), sul Portale dell’India a Mumbai, sulla Torre Menara di Kuala Lumpur (Malesia), sul Monumento Nazionale Al-’Ula (Arabia Saudita), sul Museo Guggenheim di Bilbao, nella Calle Gran Vía 28 e a Plaza del Callao a Madrid (Spagna), sul Media Park di Colonia (Germania), nella XBox Plaza a Los Angeles (USA), solo per citarne alcuni.

L’apertura del varco ha riportato Milano nel 1986. Per due giorni, venerdì 27 e sabato 28 maggio, dalle 11.00 alle 20.00, Piazza Duomo ospiterà l’experience Stranger Duomo per rivivere le atmosfere anni Ottanta che caratterizzano la serie. Tra le numerose esperienze, a ingresso libero, a tema Stranger Things la pista di pattinaggio Rink-o-mania e un autobus con foto opportunity che riprodurrà il Sottosopra. Direttamente dagli anni Ottanta, taxi gialli, cabine telefoniche e un’edicola che distribuirà l’Hawkins Post. Per l’occasione lo storico edificio di fronte al Duomo, Palazzo Carminati, ha subito un vero e proprio restyling: sulla facciata i loghi dei brand più iconici degli anni ‘80, la città potrà vivere un vero e proprio salto nel tempo.