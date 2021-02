Anthony di Bridgerton sul coming out: "Molti nell'ambiente mi dicevano di non farlo"

"Molti mi dicevano di non farlo, avvisandomi che negli studios accettano che tu sia gay, ma non troppo", così Jonathan Bailey, l'attore che veste i panni del visconte Anthony Bridgerton nella fortunata serie Netflix che porta il cognome del suo personaggio, racconta al settimanale Chi le difficoltà incontrate sul lavoro prima del suo coming out. Un discorso che non suona nuovo, facendo un salto indietro di qualche mese e ripensando alle parole di Gabriel Garko dopo aver rivelato la sua omossessualità, nascosta pur di non tradire l'immagine da sex symbol su cui aveva costruito l'intera carriera.

Eppure Bailey non ha ascoltato i consigli di colleghi e manager, preferendo non nascondersi. L'attore, infatti, non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale e si è conquistato lo stesso il ruolo da latin lover che ha fatto perdere la testa a milioni di donne in tutto il mondo che hanno seguito la prima stagione della serie e aspettano la seconda (che inizieranno a girare a Londra la prossima primavera).

Il fascinoso Lord Anthony, dunque, non ha risentito di quanto in molti, nell'ambiente, credevano (o speravano): "Credo che non dovrebbe importare quale ruolo tu interpreti - ha spiegato ancora l'attore inglese al settimanale - Eppure sembra esistere una linea di pensiero secondo la quale uomini apertamente gay non possano diventare protagonisti maschili etero".

Bridgerton, Lord Anthony protagonista della seconda stagione

Le avventure amorose di Lord Anthony, innamorato di una popolana che si è fatto scappare, hanno talmente tanto appassionato gli amanti di Bridgerton, che la seconda edizione sarà focalizzata proprio su di lui, pronto a lanciarsi nella nuova stagione londinese dei matrimoni.